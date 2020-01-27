Samsung’un UNPACKED Etkinliği Nasıl İzlenir?

Samsung, önümüzdeki ay içerisinde Galaxy S20 akıllı telefon serisini de tanıtacağı lansman olan UNPACKED etkinliğini düzenleyecek. Bu etkinlik hakkında bildiğimiz her şeyi ve etkinliği nasıl izleyebileceğinizi haberimizde sizlerle paylaştık.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ay içerisinde UNPACKED ismindeki etkinliği gerçekleştirecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S20 ailesini de tanıtacak.

Samsung, bunun yanı sıra çeşitli giyilebilir teknolojik cihazlar, kulaklıklar ve yeni nesil akıllı telefonlarını teknoloji dünyasının beğenisine sunacak. UNPACKED etkinliği ile ilgili bütün bilinenleri ve etkinliği nasıl izleyeceğinizi sizler için paylaştık.

Galaxy UNPACKED etkinliği ne zaman gerçekleşecek?

Samsung’un gerçekleştireceği Galaxy UNPACKED etkinliği, Türkiye saatine göre 11 Şubat 2020 tarihinde saatler 22.00’ı gösterdiğinde başlayacak. Etkinlikte tanıtılması beklenen cihazların sayısının çok olması sebebiyle etkinliğin biraz uzun süreceği düşünülüyor. Tahmin edilen süre ise 2 saat.

Galaxy UNPACKED etkinliğinde neler tanıtılacak?

Samsung, gerçekleştireceği UNPACKED etkinliğinde kesin olarak yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olacak Samsung Galaxy S20 ailesini tanıtacak ancak bunların yanı sıra şirketin birkaç adet daha cihaz tanıtabileceği düşünülüyor. İçerisinde Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerinin bulunacağı söylenen Galaxy S20 serisinin yanı sıra şirket, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’un halefini de bu etkinlikte tanıtacak olabilir.

Galaxy Home Mini ismindeki yeni akıllı hoparlörün UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Samsung’un bu etkinlikte geçtiğimiz senenin sonlarına doğru piyasaya sürülen Galaxy Buds’ın geliştirilmiş bir versiyonu olan Galaxy Buds+ modelini de tanıtacağı düşünülüyor.

Galaxy UNPACKED 2020 etkinliği nereden izlenir?

Samsung’un önümüzdeki ay gerçekleştireceği UNPACKED etkinliği, şirketin internet sitesinden ya da Twitter sayfasından takip edilebilir ancak internet sitesini takip etmek daha sağlıklı olacaktır. 11 Şubat 2020’de saatler 22.00’ı gösterdiğinde buraya tıklayarak Samsung’un internet sayfasına gidebilir ve Samsung’un Galaxy UNPACKED etkinliğini izleyebilirsiniz.