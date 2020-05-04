Samsung Galaxy S20+, Redmi Note 8 Pro'yla Karşı Karşıya

Samsung'un Exynos 990'lı işlemcili yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S20+, Redmi Note 8 Pro ile performans testine girdi. PUBG Mobile üzerinden yapılan testler, çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyarken Exynos işlemcilerin genel performansını sorgulatıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz şubat ayında bir etkinlik düzenlemiş ve bu etkinlik kapsamında yeni amiral gemisi telefon ailesi Galaxy S20'yi duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda bu akıllı telefonların dünya genelinde Exynos 990 işlemciye, ABD'deki kısıtlı bir tüketici kesim içinse Snapdragon 865 işlemciye sahip olacağı ifade edilmişti.

Samsung, Exynos 990 işlemcisinden fazlasıyla umutlu. Ancak yapılan testler, Exynos 990'ın bir türlü isteneni vermediğini gösteriyor. Hatta yeni yapılan bir test, Exynos 990'ın oyun performansının da düşük olduğunu ortaya koyuyor. Dilerseniz hemen, çok çarpıcı sonuçlar içeren bu testin detaylarına yakından bakalım.

Yaklaşık 1.000 dolar karşılığında satın alabileceğiniz Samsung Galaxy S20+, 200 dolar değerindeki Redmi Note 8 Pro ile performans testine girdi. Tahminler, Exynos 990 işlemcili Samsung Galaxy S20+'ın, Redmi Note 8 Pro'yu mahvedeceği yönüneyken sonuç, hiç de öyle olmadı. Çünkü Redmi Note 8 Pro, Galaxy S20+ modelinden çok daha iyi bir performans sundu.

Her iki telefon model için de yapılan performans testlerinde PUBG Mobile performansı baz alındı. Yapılan testler, MediaTek Helio G90T işlemci ile çalışan Redmi Note 8 Pro'nun daha iyi bir performans sunduğunu ortaya koydu. Üstelik Redmi Note 8 Pro, PUBG Mobile deneyimi sırasında daha stabil bir şekilde çalışıyordu. Exynos 990'lı Galaxy S20+ ise daha dalgalı bir FPS grafiğine sahipti.

Samsung Galaxy S20+ ile Redmi Note 8 Pro'nun PUBG Mobile testi

Not: Yukarıdaki grafik Redmi Note 8 Pro'ya, aşağıdaki grafik ise Galaxy S20+'a aittir.

200 dolar değerindeki bir akıllı telefonun 1.000 dolarlık bir akıllı telefondan nasıl daha iyi bir performans sunduğunu anlamak fazlasıyla zor. Ancak buradaki asıl soru, ciddi anlamda güç sunduğu ifade edilen bir işlemcinin neden istenilen performansı sunmadığı. Bunun nedenini bilmek mümkün değil ancak sürücü optimizasyonu, en olası neden gibi görünüyor. Samsung'un konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Redmi Note 8 Pro ile Samsung Galaxy S20+'ın performans testi