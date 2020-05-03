Galaxy M01'in Bazı Özellikleri FCC Veri Tabanında Ortaya Çık

Samsung'un piyasaya sürülmesi beklenen telefonlarının arasında bulunan giriş seviye telefon Galaxy M01, FCC veri tabanına eklendi. Cihazın FCC haricinde başka doğrulama sitelerinde de ortaya çıkması cihazın bazı özelliklerini doğrulamış oldu.

Samsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy M01'in yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor. Cihaz, Wi-Fi Alliance sertifikasını almayı başardı ve ayrıca Geekbench'te de tespit edildi. Daha sonra cihazın birincil donanım özellikleri Google Play Console listelemesinde ortaya çıktı. Bunlarla birlikte, cihazın başka bir popüler mobil internet sitesi tarafından da doğrulanması akıllara cihazın lansmanının yakın olduğunu getirdi.

FCC veri tabanına göre, Galaxy M01'in donanımı Galaxy A01'e benzer olacak ancak batarya konusunda farklılıklar bulunacak. Galaxy A01, 3.000 mAh bataryaya sahipken Galaxy M01 ise, 4.000 mAh olan daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca Galaxy M01 çift sim kart yuvasına sahip olacak. Batarya haricinde donanım hakkında çok fazla bilgi vermeyen FCC, cihazın yenilenmiş A01 olarak geleceğini işaret ediyor.

Bazı şematik taslaklar da bu mobil doğrulama platformunda paylaşıldı. Bu taslaklar, cihazın arka tarafında sol üst köşede dikey olarak konumlandırılmış ikili kamera kurulumu olduğunu doğrular nitelikte. Cihazın sahip olduğu 3,5 mm kulaklık girişi üst taraftayken, USB şarj yuvası ise alt tarafta olacak şekilde dizayn edilmiş. Galaxy M01'in Google Play Console listelemesi, cihazın 720 x 1520 piksel HD+ çözünürlük sunduğunu ileri sürüyor.

Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 439'dan alacak:

Samsung'un, Galaxy M01'i güçlendirecek işlemci konusunda, giriş seviyesinde bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 439'u tercih ettiği söylenebilir. Bu işlemcinin varlığı Google Play Console tarafından da onaylanmış durumda. Telefonun iç kısmında bu işlemciyle beraber, Adreno 505 GPU ve 3 GB RAM bulunuyor. Depolama konusunda ise bir belirsizlik hakim desek yanlış olmak ancak, 32 GB dahili depolama alanı olması bekleniyor.

Galaxy M01'in Geekbench listelemesi telefonun işletim sisteminin Android 10 OS olacağını öne sürüyor, şirketin telefonda buna ek olarak OneUI'ı da kullanmasını bekleyebiliriz. FCC, batarya konusunda kesin bir dille konuşmuşken herhangi bir hızlı şarj desteği bulunmasından bahsetmedi. Şimdilik Galaxy M01 hakkında ortaya çıkan bilgiler bu şekilde, yakın zamanda ortaya yeni bilgilerin çıkması bekleniyor.