Samsung Galaxy S20 Tactical Edition Tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Savunma Bakanlığı personeli ve hükümet çalışanları gibi güvenliği fazlasıyla önemseyenlere yönelik olarak geliştirdiği Galaxy S20 Tactical Edition’ı gün yüzüne çıkardı. Askeri standartlar göz önüne alınarak tasarlanan telefon, yüksek güvenlikli özelleştirilmiş bir yazılım kullanıyor.

Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy S20 ailesi, sürpriz bir üye daha kazandı. Samsung tarafından kısa süre önce duyurulan Galaxy S20 Tactical Edition adındaki model, tamamen askeri kullanım için tasarlanmış özel bir telefon. Cihaz, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) standartlarına dayalı iki şifreleme katmanı ve askeri sınıf güvenliği sağlamak için özelleştirilmiş bir yazılım ile geliyor.

Çetin koşullarda dahi muazzam bir dayanıklılık vadeden Galaxy S20 Tactical Edition, gece görüş modu benzeri bazı gelişmiş özellikler de sunuyor. Söz konusu özellik, gece görüş sistemleri aktif hale getirildiği zaman ekranı otomatikman kapatıyor. Bunun dışında cihazda, hareket halindeyken görev planlaması ve raporları iletmek için DeX yazılımı da yer alıyor.

Samsung Galaxy S20 Tactical Edition tasarımı

İlk kez 2017 yılında tanıtılan DeX, kullanıcıların bir klavye, fare ve monitör bağlayarak akıllı telefonlarını bir bilgisayara dönüştürmelerini sağlıyor. 5G ve Wi-Fi 6 desteği ile taktik radyolara ve görev sistemlerine bağlanabilen Galaxy S20 Tactical Edition, tüm bu özelliklerden de anlayabileceğiniz üzere yalnızca Savunma Bakanlığı personeli ve hükümet çalışanları gibi üst düzey güvenliğe ihtiyaç duyan kişilere yönelik olarak geliştirilen bir cihaz.

Galaxy S20 Tactical Edition’da, 3200 x 1440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.2 inç Dinamik AMOLED ekran bulunuyor. Ön tarafta f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapan telefon, arka bölümde ise 64 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu barındırıyor.

Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alan Galaxy S20 Tactical Edition, 12 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı (microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir) ile geliyor. Android 10 tabanlı One UI 2.0 yazılımını kullanan cihaz, süper hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor.

Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, yetkili kurum ve kuruluşlar için 2020'nin üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Cihazın ne kadarlık fiyat etiketine sahip olduğu ise şimdilik belli değil. Telefonun teknik detaylarına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Tactical Edition özellikleri