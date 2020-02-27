Samsung Galaxy S20 Ultra'nın Nesne Odaklama Hatası

Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansmanla beraber yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisini piyasaya sürdü. Henüz çiçeği burnunda bir telefon olan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın heyecan uyandıran kamerasında bir sorun tespit edildi.

Samsung, ses getiren özellikleri ile yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20’leri geçtiğimiz haftalarda duyurdu. Galaxy S20 ve kardeşleri, özellikle kamera özellikleri ile tüketicilerin dikkatini çekti. Galaxy S20 Ultra’da bulunan 108MP çözünürlüğündeki kameranın 100x zoom özelliği, sektörde benzersiz olmasını sağladı.

Galaxy S20’nin kamerası üzerinde yapılan araştırmalar, bir dizi sorunun ortaya çıkarılmasını sağladı. Verge editörlerinin incelemesi sonucunda Galaxy S20 Ultra’nın otomatik odaklamasında ciddi bir sorun tespit edildi.

Galaxy S20 Ultra'nın nesne odaklama sorunu şu şekilde;

Verge, Galaxy S20 Ultra’nın otomatik odaklamasının uzun sürdüğünü, bazı durumlarda ise direkt başarısız olduğunu söylüyorlar. Editörler, kameranın bazı durumlarda cildi aşırı yumuşatma eğilimi göstererek agresif görüntüler ortaya çıkardığını söylüyorlar.

Galaxy S20 Ultra'nın kamerasında yaşanan bu sorunlar Samsung'a da soruldu. Şirket, sorun üzerinde çalıştıklarını dile getirirken neden kaynaklandığı ya da ne zaman düzeltileceği hakkında bir bilgi verilmedi.

Samsung’dan yapılan açıklama şöyle:

“Galaxy S20, çığı açan, gelişmiş bir kamera sistemine sahip. Tüketiciler için en iyi deneyimi sunmak üzere performansı optimize etmek için sürekli çalışıyoruz. Bu devam eden çabanın bir parçası olarak, kamera deneyimini iyileştirmek için gelecekteki bir güncelleme üzerinde çalışıyoruz.”