Galaxy S20, USB Hızlı Şarj Sertifikası Almaya Hak Kazandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra, USB IF (USB Implementers Forum - USB Uygulayıcı Forumu) tarafından USB hızlı şarj sertifikası almaya hak kazanan ilk akıllı telefonlar oldu.

Samsung’un yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S20, geçtiğimiz haftalarda ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Unpacked 2020 etkinliğinde gün yüzüne çıkmıştı. Gerek tasarımı gerekse donanımsal özellikleri ile büyük beğeni toplayan telefonlar, hiç şüphesiz sınıfının en iddialı modelleri arasında yer alıyor.

Serinin üç modeli; Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra, USB IF’ten (USB Implementers Forum - USB Uygulayıcı Forumu) USB hızlı şarj sertifikası almaya hak kazanan dünyadaki ilk akıllı telefonlar olmayı başardı. Söz konusu sertifika, üç telefonun da hem USB Güç Dağıtımı 3.0 hem de PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı) özelliklerini desteklediği anlamına geliyor.

USB hızlı şarj sertifikası, telefonların benzer sertifikalı üçüncü parti hızlı şarj cihazları ile hızlı şarj edilirken güç ve sıcaklık açısından yüzde 100 güvenli olacağını taahhüt ediyor. Endüstrideki en yüksek USB standartlarını karşılayan Galaxy S20 serisi, sahip olduğu sertifika ile daha verimli ve optimize edilmiş bir şarj deneyimi vadediyor.

Samsung, ilk kez Galaxy Note 10+ ile birlikte USB PD 3.0 ve PPS protokollerini desteklemeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan telefon, tıpkı Galaxy S20 Ultra gibi 25W ve 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Fakat Galaxy Note 10+ henüz USB hızlı şarj sertifikasını almış değil.

Şu anda, şirketin kendi hızlı şarj cihazları, Galaxy Note 10+ ve Galaxy S20 Ultra'da 45W gücündeki hızlı şarjı destekliyor. Piyasada söz konusu değerde USB PD 3.0 ve PPS protokollerini destekleyen üçüncü parti bir hızlı şarj cihazını bulmak ise bir hayli zor. Samsung ayrıca yeni amiral gemilerinin yanında, 45W şarj desteğine sahip bir araç için USB şarj cihazını da piyasaya sürmüştü.