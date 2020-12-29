Samsung Galaxy S21 Yeni Tasarımıyla Kanlı Canlı Görüntülendi

Samsung'un ocak ayında tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin giriş modeli, yeni tasarımıyla birlikte kanlı canlı görüntülendi. Yayınlanan görüntüler, telefon hakkında ortaya atılan tüm iddiaları yeniden doğruladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21'i tanıtacak. S20 serisi gibi üç farklı modelden oluşmasını beklediğimiz yeni seri, beraberinde yeni bir tasarımı da getirecek. Samsung'un seriyi tanıtacağı zamana yaklaştıkça telefon da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Samsung Galaxy S21 serisi, bugün serinin giriş modeliyle karşımıza geldi. Serinin ismini taşıyan Samsung Galaxy S21, 'MauriQHD' isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından kanlı canlı bir şekilde paylaşıldı. Paylaşımda telefonun ön ve arka panel tasarımları da gözüktü. MauriQHD, bu görüntüleri bir arkadaşından aldığını öne sürdü.

Samsung Galaxy S21 karşınızda:

Fotoğraflarda gördüğümüz Samsung Galaxy S21, bugüne kadar gördüğümüz diğer görüntülerdekilerden farksız durmuyor. Telefon, beklendiği gibi arka kısmında sol üst köşede köşeye yapılmış üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Diğer görüntülerden farklı olarak bu fotoğraftaki telefonun üzerinde "Gizli" etiketini görüyoruz.

Bugüne kadar edindiğimiz bilgilere göre serinin giriş telefonu Samsung Galaxy S21, şirketin yepyeni amiral gemisi işlemcisi Exynos 2100'e ev sahipliği yapacak. Exynos'un kötü ününü kurtaracağına inandığımız bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 ya da 256 GB'lık depolama alanı eşlik edecek.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre telefonun kamera kurulumu 64 MP'lik bir telefoto lensten, 12 MP'lik bir ultra geniş açılı lensten ve 12 MP'lik bir geçiş açılı lensten oluşacak. Telefon, saniyede 30 karede 8K video çekebilecek. 4K videoysa 60 FPS ile çekilebilecek.

Fotoğrafta gördüğümüz telefon, geçtiğimiz microSD kart yuvasına ev sahipliği yapmayacağı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra bu telefonun ve serinin ortanca modeli Galaxy S21+'ın tüm özellikleri de üç gün önce ortaya çıkmıştı. Amiral gemisi Galaxy S21 Ultra hakkındaki tüm detaylarıysa burada sizlerle paylaşmıştık.