Galaxy S21'de microSD Kart Yuvasının Olmayacağı İddia Edildi

Samsung'un önümüzdeki ayın ortalarında çıkarması beklenilen Galaxy S21 cihazıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre Samsung'un yeni nesil amiral gemisinde microSD kart yuvası bulunmayacak.

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S21 ile ilgili birçok bilgi ve söylenti ortaya çıkmış olsa da şirket tarafından halen resmi çıkış tarihi açıklanmış değil. Ancak Samsung tarafında Galaxy S21 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı: Şirket, ön sipariş kayıtlarını yayınladı.

Tabii "daha cihazın ne zaman çıkacağı belli değil, neyin ön siparişi" diye düşünebilirsiniz. Bu, aslında cihazlar ön siparişe açıldığında bildirim gönderilmesini sağlayacak bir ön kayıt. Yukarıda söylediğimiz gibi henüz çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak 14 Ocak tarihinde çıkacağı iddia ediliyor.

Galaxy S21'de microSD kart girişi yer almayabilir

Samsung tarafından Galaxy S21 ailesiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmemiş olsa da cihazla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre, Galaxy S21 ailesinin en küçük üyesi Galaxy S21'de microSD kart girişi bulunmayacak.

Galaxy S21 ile ilgili bu önemli iddiayı ortaya atan kaynak ise daha önce Galaxy S21 ve Galaxy S21+ ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkarmış olan Almanya merkezli WinFuture sitesi. WinFuture'ın iddiasına göre Galaxy S21'de microSD kart girişi bulunmayacak. Ayrıca Galaxy S21+ yer alacak olan Ultra Geniş Bant özelliği de Galaxy S21'de yer almayacak.

Aslında microSD kart yuvası eksikliği ilk kez Galaxy S21 ile yaşanmayacak. Samsung'un diğer amiral gemisi serileri Galaxy Note10, Galaxy Note20 ve Galaxy Z Fold 2'de de microSD kart yuvası bulunmuyordu. Tabii amiral gemisi telefonlarda oldukça geniş dâhili depolama alanları bulunsa da microSD kartlar halen birçok kullanıcı için önem arz ediyor.