Samsung Galaxy S21 ve S21+'ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un 14 Ocak günü tanıtması beklenen Galaxy S21 serisindeki iki modelin özelliklerinin yer aldığı liste bugün ortaya çıktı. Akıllı telefonlar büyük oranda aynı donanımı taşıyacaklar.

Bugüne kadar ortaya atılan iddialara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini 2021'in ocak ayında tanıtacak. Hatta bazı iddialara göre şirket, tam olarak 14 Ocak gününde düzenlenecek UNPACKED etkinliğinde bize yeni telefonlarını gösterecek.

Samsung Galaxy S21 olarak adlandırılması beklenen yeni telefon serisinin özellikleri hakkında bugüne kadar Samsung'dan resmi bir açıklama gelmemişti. Serinin amiral gemisinin S Pen desteğine sahip olacağı ucundan belirtilmiş olsa da bize neler sunacağı bilinmiyordu. Bugün ise seride yer alacak Galaxy S21 ve S21+'ın özellikleri liste halinde ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S21 ve S21+ özellikleri ortaya çıktı:

Ortaya çıkan özellik listesine göre Galaxy S21, 6,2 inçlik bir ekrana sahip olacakken Galaxy S21+'ta ekran boyutu 6,7 inç olacak. Ekrandaki bu farka rağmen telefonların ekran çözünürlüğü arasında hiçbir fark olmayacak. Her iki telefon da bir önceki seriye göre düşük olacak şekilde 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Galaxy S20 serisinde bu değer 3.200 x 1.440 pikseldi.

Bunun yanı sıra her iki telefon da aynı kamera donanımına ev sahipliği yapacak. Telefonları birbirinden ayıracak bir diğer farksa batarya kısmında gözükecek. Galaxy S21+, 4.800 mAh'lik batarya sunacakken S21'de bu değer 4.000 mAh olacak. Her iki telefon da 25 mAh hızlı şarj desteğine sahip olacak. Telefonların ikisinde de S Pen desteği bulunmayacak. Telefonların ortaya çıkan tüm özellikleri ve fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy S21 özellikleri:

Ekran: 6,2 inç Infinity-O, Dynamic AMOLED 2X, 60-120 Hz ekran tazeleme oranı, 1.300 nit, Gorilla Glass 7 koruma

6,2 inç Infinity-O, Dynamic AMOLED 2X, 60-120 Hz ekran tazeleme oranı, 1.300 nit, Gorilla Glass 7 koruma İşlemci: 8 çekirdekli Samsung Exynos 2100 (3 tane 2,8 GHz, 4 tane 2,4 GHz ve 1 tane 2,9 GHz'lik çekirdek)

8 çekirdekli Samsung Exynos 2100 (3 tane 2,8 GHz, 4 tane 2,4 GHz ve 1 tane 2,9 GHz'lik çekirdek) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Arka Kamera: 64 MP telefoto lens (f/2,0) + 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2,2), 12 MP geniş açılı lens (f/1,8), 3 kat hibrit optik yakınlaştırma

64 MP telefoto lens (f/2,0) + 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2,2), 12 MP geniş açılı lens (f/1,8), 3 kat hibrit optik yakınlaştırma Ön Kamera: 10 MP (f/2,2)

10 MP (f/2,2) Video: 7.680 x 4.320 piksel (30 fps, 8K UHD), 3.840 x 2.160 piksel (30 / 60 FPS, 4K UHD), 1.920 x 1.080 piksel (30 / 60 / 120 FPS, FHD), 1.280 x 720 piksel (960 FPS, HD)

7.680 x 4.320 piksel (30 fps, 8K UHD), 3.840 x 2.160 piksel (30 / 60 FPS, 4K UHD), 1.920 x 1.080 piksel (30 / 60 / 120 FPS, FHD), 1.280 x 720 piksel (960 FPS, HD) Batarya: 4.000 mAh (25 W hızlı şarj desteği)

4.000 mAh (25 W hızlı şarj desteği) Bağlantı: Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX

Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX İşletim Sistemi: Android 11, Samsung One UI 3.1

Android 11, Samsung One UI 3.1 Renkler: Gri, Beyaz, Pembe, Mor

Gri, Beyaz, Pembe, Mor Boyutlar: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

151,7 x 71,2 x 7,9 mm Ağırlık: 171 gram

Samsung Galaxy S21+ özellikleri:

Ekran: 6,7 inç Infinity-O, Dynamic AMOLED 2X, 60-120 Hz ekran tazeleme oranı, 1.300 nit, Gorilla Glass 7 koruma

6,7 inç Infinity-O, Dynamic AMOLED 2X, 60-120 Hz ekran tazeleme oranı, 1.300 nit, Gorilla Glass 7 koruma İşlemci: 8 çekirdekli Samsung Exynos 2100 (3 tane 2,8 GHz, 4 tane 2,4 GHz ve 1 tane 2,9 GHz'lik çekirdek)

8 çekirdekli Samsung Exynos 2100 (3 tane 2,8 GHz, 4 tane 2,4 GHz ve 1 tane 2,9 GHz'lik çekirdek) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Arka Kamera: 64 MP telefoto lens (f/2,0) + 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2,2), 12 MP geniş açılı lens (f/1,8), 3 kat hibrit optik yakınlaştırma

64 MP telefoto lens (f/2,0) + 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2,2), 12 MP geniş açılı lens (f/1,8), 3 kat hibrit optik yakınlaştırma Ön Kamera: 10 MP (f/2,2)

10 MP (f/2,2) Video: 7.680 x 4.320 piksel (30 fps, 8K UHD), 3.840 x 2.160 piksel (30 / 60 FPS, 4K UHD), 1.920 x 1.080 piksel (30 / 60 / 120 FPS, FHD), 1.280 x 720 piksel (960 FPS, HD)

7.680 x 4.320 piksel (30 fps, 8K UHD), 3.840 x 2.160 piksel (30 / 60 FPS, 4K UHD), 1.920 x 1.080 piksel (30 / 60 / 120 FPS, FHD), 1.280 x 720 piksel (960 FPS, HD) Batarya: 4.800 mAh (25 W hızlı şarj desteği)

4.800 mAh (25 W hızlı şarj desteği) Bağlantı: Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX

Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX İşletim Sistemi: Android 11, Samsung One UI 3.1

Android 11, Samsung One UI 3.1 Renkler: Gümüş, Siyah, Mor

Gümüş, Siyah, Mor Boyutlar: 161,4 x 75,6 x 7,8 mm

161,4 x 75,6 x 7,8 mm Ağırlık: 202 gram

Samsung Galaxy S21 fiyatı:

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S21, Avrupa'da 849 euro'luk (yaklaşık 7.820 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S21+ fiyatı:

Serinin ortanca telefonu Samsung Galaxy S21+, 1.049 euro'luk (yaklaşık 9.660 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.