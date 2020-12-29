Piyasaya sunduğu orta segment telefonlarla ve sağladığı fiyat avantajıyla rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışan LG, şimdi de değişen tasarımıyla Stylo serisinin yeni üyesi Stylo 7 üzerinde çalışıyor.

LG, 2020'nin başlarında orta segment serisinin yeni üyesi Stylo 6'yı duyurmuş ve telefon, tasarımı ve özellikleriyle dahil olduğu segmentteki diğer cihazlar arasında kendine iyi bir yer edinmişti. 2021'in başlarında ise seriye yeni bir üye dahil olacak gibi görünüyor.

OnLeaks'in paylaştığı fotoğraflara göre, Stylo 7 serinin bir önceki üyesine göre değişiklik gösteren tasarımıyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda bir de 5G modelinin geleceği düşünülüyor.

Stylo 7'den gelen ilk görsellere baktığımızda telefonun tasarımının OnePlus Nord'u anımsattığını görüyoruz. Arka tarafında üçlü dikey bir kamera modülü bulunan Stylo 7, Stylo 6'dan daha küçük ölçülere sahip ve Stylo 6'dan daha kalın olacak. Telefonun 170.4 x 77.2 x 8.8mm boyutlarında geleceği düşünülüyor.

Stylo 7'de bir önceki modele göre kamera modülünün yataydan dikeye geçiş yapmış olması dışında bir önemli değişiklik daha göze çarpıyor. Stylo 6'da arkada bulunan parmak izi sensörü, görünüşe göre Stylo 7'de güç düğmesi ile birlikte telefonun yan tarafında bulunacak.

Stylo 7'nin tasarımına dair ilk izlenimler bunlar ve henüz telefon hakkında daha fazla teknik bilgi mevcut değil. Yalnızca telefonun bir de 5G modelinin geleceği bilgisi mevcut ve bu modelin daha güçlü bir işlemci ile gelmesi bekleniyor. Telefonun alıcılar ile buluşacağı tarihe dair tahminler ise 2020'nin bahar-yaz aylarını işaret ediyor.