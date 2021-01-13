Samsung Galaxy S21'in "Çevreci" Kutusu Ortaya Çıktı

Yeni bir sızıntı, Samsung Galaxy S21'in ürün kutusunu ortaya çıkardı. Buna göre Samsung, tıpkı iPhone 12 modelleri gibi ürün kutusunu ciddi şekilde inceltmiş durumda. Bunun bedeli ise şarj adaptörü ve kulaklığın kutudan çıkarılması oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 14 Ocak’ta (yarın) gerçekleştireceği lansman etkinliği ile yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 ailesini resmen duyuracak. Lansmanın yaklaşmasıyla birlikte artan sızıntılara bir yenisi daha eklendi ve Galaxy S21+ ile Galaxy S21 Ultra’nın ürün kutusu çevrimiçi olarak sızdırıldı.

Paylaşılan görsele göre Galaxy S21 modellerinin ürün kutusu, tıpkı iPhone 12 modellerinin ürün kutusu gibi oldukça ince olacak. Nedeni, Samsung’un da tıpkı Apple gibi ürün kutusundan şarj adaptörünü çıkarması olacak. Ancak hikaye bununla da bitmeyecek gibi görünüyor.

Samsung, Galaxy S21’in kutusundan şarj adaptörüyle birlikte kulaklıkları da çıkardı

“What’s in the box” (Kutuda ne var) başlıklı görselde kutu içeriğinin kullanma kılavuzu, USB Type-C veri kablosu ve SIM çıkarma apartından oluşacağı belirtiliyor. Bu da demek oluyor ki Samsung, Galaxy S21’in kutu içeriğinden yalnızca şarj adaptörünü değil, AKG kulaklıkları da çıkaracak. Evet, iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünü çıkardığı için Apple ile alay eden Samsung…

Aslına bakacak olursak Samsung, iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkarılmasıyla alay edip sonrasında aynısını kendisi de yapan ilk şirket değil. Daha önce bunun bir benzerini Xiaomi de gerçekleştirmiş ve iPhone 12’nin durumuyla alay ettikten sonra Mi 11’in kutusundan şarj adaptörünü çıkardığını açıklamıştı.

Xiaomi’nin Apple ve muhtemelen Samsung’dan ayrıldığı nokta, en azından ilk siparişlerde müşterilerine Mi 11’i şarj adaptörüyle ya da şarj adaptörsüz alma seçeneği sunmuş olması. Böylece dileyen Xiaomi müşterileri Mi 11’i eskisi gibi hızlı şarj adaptörüyle birlikte satın alabiliyor, dileyenler ise çevreci(!) davranarak şarj adaptörsüz seçeneği tercih ediyorlardı. Samsung’un müşterilerine böyle bir seçenek sunup sunmayacağını yarın göreceğiz.