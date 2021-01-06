Xiaomi: Şarj Cihazını Çıkarma Fikri 5 Yıl Önce Başladı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, telefon kutusundan şarj cihazını çıkarma fikrinin kendisine ait olduğunu ve ilk kez 5 yıl önce dillendirdiğini, Xiaomi'nin bu konuda Apple'ı taklit ettiği iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 28 Aralık’ta gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11’i tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Xiaomi Mi 11, gerek tasarımı gerekse özellikleriyle etkileyici bir akıllı telefon olsa da cihazın kendisinden çok Xiaomi’nin cihaz kutusundan şarj adaptörünü çıkarması konuşulmuştu.

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz ekim ayında iPhone 12 ailesini tanıtırken bazı “çevreci” nedenler ile iPhone’ların kutusundan şarj adaptörünü ve kulaklığı çıkaracaklarını açıklamıştı. Xiaomi’nin, Apple’ın bu açıklamasından yalnızca iki ay sonra kendi amiral gemisi akıllı telefonunun kutusundan şarj adaptörünü çıkarması, Çinli şirketin Apple’ı “taklit ettiği” eleştirilerine neden olmuştu.

Xiaomi CEO'su: Telefon kutusundan şarj adaptörünü çıkarma fikri bana ait

Xiaomi CEO’su Lei Jun, şarj adaptörü eleştirilerinin epey yüksek sesle dillendirilmesini takiben katıldığı bir canlı yayında bu konuyu da ele aldı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lei Jun, kutudan şarj cihazını çıkarma fikrinin kendisine ait olduğunu ifade ederken, bu konuyu ilk kez 5 yıl önce tartışmaya açtığını belirtiyor.

Aslına bakacak olursak Lei Jun, bu konuda gerçekten de haklı. Xiaomi CEO’su, Haziran 2015 tarihinde kutudan şarj adaptörünün çıkarılması konusunda kullanıcıların fikirlerini almak için Weibo üzerinden bir anket başlatmıştı. Hatta GSMArena gibi bazı uluslararası teknoloji haber siteleri de bu anketi “Xiaomi gelecekte telefon kutusundan şarj cihazını çıkarabilir” başlığı ile haberleştirmişti.

Xiaomi hayranları, kutusunda şarj adaptörü bulunmayan Mi 11 sürümünün yanına dahi yaklaşmıyor

Anlaşılan o ki Mi 11’in kutusundan şarj adaptörünün çıkarılması, 5 yıllık bir “fikrin” yeni uygulamaya konulmasından ibaret. Bununla birlikte, Xiaomi’nin uzun zamandır rafa kaldırmış olduğu bu fikri bir anda uygulamaya koymasında Apple gibi büyük bir markanın da aynı fikre sahip olması ve bunu uygulamaya koymasının etkisi olmadığını söylemek zor.

Xiaomi, şarj adaptörünü kutudan çıkarma fikrinin kendisine ait olduğunu kanıtlamaya çalışırken Xiaomi müşterileri, konuyla ilgili memnuniyetsizliklerini belirtmeye devam ediyorlar. Yapılan anketlerden tüketicilerin büyük bir çoğunluğu şarj cihazının kutudan çıkarılmasından memnun olmadıklarını belirtirken; 1 Ocak itibarıyla satışa sunulan Mi 11’in kutusunda şarj cihazı bulunmadan “Green Edition” versiyonunun satış adedi 20 binde kalmış durumda.