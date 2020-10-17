Samsung Galaxy S21+ ve S21 Ultra, 25 W Şarj Aletiyle Gelecek

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S21 serinin iki üyesi olan Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Her iki cihaz da 25 W şarj aletleriyle birlikte gelecek.

Bu hafta başında SM-G9910 model numarasına sahip 25 W şarj aletiyle birlikte gelen bir Samsung 5G cihazı Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıkmıştı. Daha sonra aynı sertifikasyon sitesinde SM-9960 ve SM-9980 model numaralarına sahip modeller de ortaya çıktı.

Samsung'un model numarasında izlediği seyir göz önüne alındığında daha sonra ortaya çıkan bu iki modelin Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S21 Ultra 5G olduğu düşünülüyor. Ayrıca bu modellerin hepsi, 25 W şarj adaptörüyle birlikte geliyor.

Galaxy S21 serinde olması beklenen özellikler

Samsung Galaxy S21'in dünyada Snapdragon 875 işlemci kullanan ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Ayrıca daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S21 serisinde standart 25 W şarj başlığı kullanılacak. Temel model 4.000 mAh'lik bataryayla, Galaxy S21+ 4.800 mAh bataryayla ve Galaxy S21 Ultra 5.000 mAh bataryayla gelecek.

Delikli ekran tasarımının kullanılacağı Galaxy S21 serisinde RAM kapasitesinin 12 GB'tan düşük olması beklenmiyor. Dâhili depolama alanında ise alt sınırın 128 GB olması bekleniyor. Serinin en üst modelinin 1440p çözünürlükle gelmesi ve 120 Hz ekran tazeleme oranını destekleyeceği düşünülüyor.

Telefonun kamera tarafıyla ilgili de çeşitli söylentiler bulunuyor. Bu iddialara göre telefonun ana kamerası 150 MP olacak ki bu da dünyada bu alanda bir ilk olacağı anlamına geliyor. Bunun haricinde 64 MP telefoto lens, 16 MP ultra geniş açılı lens, 12 MP geniş açılı lens ve 3D ToF kameranın bulunması bekleniyor. Ayrıca Galaxy S21 adı da henüz resmi olarak onaylanmış değil.