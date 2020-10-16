Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay üç hafta pil ömrü iddiasıyla duyurulan Galaxy Fit 2 akıllı bilekliğini satışa sundu. 100 dolardan satışa sunulması beklenen akıllı bileklik, 60 dolarlık fiyat etiketiyle pek çok kişiyi memnun edecek gibi görünüyor.

Giyilebilir teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden Samsung, spor ve sağlık verilerinin düzenli takibini sağlayan yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 2'yi geçtiğimiz ay duyurmuştu. Standart kullanımda tek şarj ile 15 gün, kullanıcıya bağlı olarak da üç haftaya kadar pil ömrü vadeden Samsung imzalı akıllı bileklik, bugün itibarıyla bazı pazarlarda satışa sunuldu.

Samsung, geçtiğimiz ayki duyuruda Galaxy Fit 2 için herhangi bir fiyat bilgisi açıklamamıştı. Bu sebeple akıllı bilekliğin, bir önceki nesil Galaxy Fit ile benzer 100 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyordu. Ancak Samsung, Galaxy Fit 2 için belirlediği 60 dolarlık (475 TL) fiyat etiketiyle hepimizi ters köşeye yatırmış gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Fit 2 akıllı bileklik neler sunuyor?

Samsung Galaxy Fit 2'de orijinaline kıyasla en büyük yükseltmenin daha büyük ekran olduğu söyleyebilir. 126 x 294 çözünürlüğe sahip 1,1 inçlik bir ekranla gelen ikinci nesil Galaxy Fit, bu anlamda ilk nesil Galaxy Fit'in 0,95 inçlik ekranını önemli bir farkla geride bırakıyor.

Ekranın yanı sıra batarya tarafında da bir büyüme söz konusu. Bu noktada ilk nesildeki 120 mAh'lik batarya Galaxy Fit 2 ile 159 mAh'e yükseltilmiş durumda ve bu da kullanıcılar için daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Samsung, kullanım koşullarına bağlı olarak Galaxy Fit 2'nin üç haftaya kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor.

Samsung Galaxy Fit 2, şu anda Samsung'un web sitesinde kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle 60 dolardan satışa sunuluyor. Ürünün ülkemizdeki satışlarının ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.