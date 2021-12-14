Samsung Galaxy S22’nin Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Twitter’da Yogesh Bar tarafından paylaşılan ve Samsung Galaxy S22 ailesine ait olduğu belirtilen yeni fotoğraflara göre Samsung, kamera çıkıntısına sonunda veda ediyor. Yeni amiral gemisi telefon serisi, artık dümdüz bir arka panele sahip olacak.

Dünya, 2021 yılına veda etmeye ve yeni yıla girmeye hazırlanırken, teknoloji dünyasından önümüzdeki yıl neler göreceğimize dair haberler gelmeye başladı. Her yılın başlamasıyla akıllı telefon sektörünün ilk amiral gemilerini tanıtan Samsung, bu yıl da aynı hazırlığı yapıyor. Şirket, yılın ilk haftalarında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Samsung Galaxy S22’yi tanıtacak.

Samsung Galaxy S22 hakkında bugüne kadar pek çok bilgi duyduk. Serinin lansman tarihi ve hatta fiyatları bile ortaya çıkmıştı. Bugünse henüz piyasaya sürülmeyen serinin en net fotoğrafı ortaya çıktı. Yeni paylaşılan fotoğraflar, birkaç hafta gördüğümüz Galaxy S22 Ultra’nın tasarımıyla örtüşüyordu.

Kamera çıkıntısı tarih oluyor

Twitter’da Yogesh Brar tarafından paylaşılan iki fotoğraf, Samsung Galaxy S22 serisinde yer alacak üç cihazı beyaz ve siyah renkleriyle gösterdi. Bu fotoğraflarla birlikte telefonların tasarımlarını da net bir şekilde görmüş olduk. Gözümüze çarpan en önemli detaysa, her modelde yer alan, özellikle Ultra modelinde kaldırım taşı kadar kalın olan kamera çıkıntısının artık telefonlarda yer almıyor olmasıydı.

Evet, belki de birçok kişiyi Samsung’un amiral gemisini tercih etmekten iten o kalın kamera çıkıntıları, artık Galaxy S22 serisiyle birlikte tarihe karışıyor. Samsung, benzer kamera kurulumu sunarken bunu, telefonun kalınlığını etkilemeyecek bir şekilde sunmayı başarmış gibi görünüyor. Arka tarafta olacak tek çıkıntıysa kamera lenslerinin etrafındaki çerçeve olacak gibi duruyor.

Kamera çıkıntısının yanı sıra Samsung Galaxy S22 Ultra haricindeki diğer modellerde iPhone’a benzer, daha yuvarlatılmış köşeli bir tasarım görüyoruz. Özellikle en sağda yer alan ve muhtemelen serinin standart modeli olan Samsung Galaxy S22’nin yapısal olarak iPhone 13’e benzediğini söylemeden geçemeyiz. Samsung Galaxy S22 Ultra ise, Galaxy serisinin Note serisiyle birleştirilmesinin izini taşımaya devam edecek ve köşeli kenarlara yer verecek.

Samsung Galaxy S22 serisinin 8 Şubat’ta tanıtılması bekleniyor.