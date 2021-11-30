Samsung Galaxy S22'nin Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22'nin lansman ve piyasaya sürülme tarihi ortaya çıktı. Gelen sızıntılar, aynı zamanda telefonların kamera özelliklerine de bir bakış sunuyor.

Samsung, her senenin başlangıcında olduğu gibi 2022'nin ilk aylarında da önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Güney Kore merkezli teknoloji devi, merakla beklenen bu UNPACKED etkinliğinde yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22'yi tanıtacak. Son dönemlerde daha çok çip krizi sebebiyle bir türlü karşımıza çıkmayan Galaxy S21 FE ile konuşulan şirket, bir yandan da yeni amiral gemisi üzerinde çalışıyor.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç model ile karşımıza çıkacağı bilinen yeni amiral gemisi serisinin gelmesine kalan zaman azaldıkça, telefonlar hakkında öğrendiklerimiz de artıyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda önce telefonların tasarımları sızdırılmış, ardından da fiyatlara dair ilk bilgiler gelmeye başlamıştı. Şimdiki haberimiz ise bu seri ile ne zaman tanışabileceğimizi ortaya koyuyor.

Bu kez amiral gemisi serisi Şubat ayında gelecek:

Samsung UNPACKED etkinliğini geçtiğimiz sene Ocak ayında gerçekleştirmişti. Ortaya çıkan sızıntılara göre ise şirket, Galaxy S22 serisini önümüzdeki Şubat ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sektörden sızıntılarıyla ünlü @iceuniverse'den gelen bilgilere göre, yeni Galaxy S22 serisi 8 Şubat'ta tanıtılacak ve 18 Şubat'ta da satışa sunulacak.

Bu bilgilerin yanında telefonların kamera özelliklerne dair de yeni haberler var. Buna göre Galaxy S22 ve S22 Plus'ın 50 MP ana kamera da dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. 50 MP ana kameraya 10 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı lensin eşlik edeceği söyleniyor. Samsung Galaxy S22 Ultra'da ise dörtlü arka kamera kurulumu olacak. 108 MP ana kamerayla gelecek olan telefonun kamera kurulumu 10MP + 10MP + 12MP şeklinde olacak.

Galaxy S22 serisine dair bir diğer dikkat çeken detay ise telefona gücünü verecek olan Snapdragon 8 Gen1 işlemcisi ile gelecek olan ilk modellerden biri olacak olması. Ayrıca Note serisine veda eden Samsung, Galaxy S22 Ultra ile S Pen'i yaşatmaya devam edecek. Gelen tüm bu bilgilerin doğru olup olmadığını ise zaman gösterecek.