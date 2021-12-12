Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Adının Değişeceği İddia Edildi

Samsung Galaxy S22’nin çıkmasına haftalar kala hakkında pek çok söylentiye şahit oluyoruz. Şimdi ise yeni seride yer alan S22 Ultra'nın Note serisinin devamı olacağı iddia edildi.

Dev akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22’nin piyasaya çıkmasına birkaç hafta kaldı. Yeni seride Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç model yer alacak. Galaxy Note’un bu sene piyasaya sürülmemesi, Galaxy S22 Ultra için pek çok şey değiştirecek gibi görünüyor. Galaxy S22 Ultra'da Note serisine benzer tasarım özellikleri ve S Pen yer alacak.

Dev akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22’nin piyasaya çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yeni serinin tasarımı ve fiyatına dair çıkan söylentileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bir kullanıcı, S22 serisininden bir modelin Note adıyla çıkacağını iddia etti.

Galaxy S22 Ultra'nın adının değişeceği iddia edildi

"S22 ULTRA ÖLDÜ

​Sıradaki S22 Notu"

Samsung Şubat ayında gerçekleştireceği, UNPACKED etkinliğinde yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22’nin tanıtımını yapacak. 50 MP ana kamerası, Snapdragon 8 Gen1 işlemcisi ile öne çıkan, kullanıcıların merakla beklediği S22 hakkında her geçen gün yeni söylentiler çıkıyor. Twitter’da bit teknoloji meraklısı kullanıcı, telefonun S22 Ultra olarak adlandırılmayacağını, Samsung Galaxy S22 Note olarak adlandırılacağını söyledi. Samsung, Note serisini üretmeyi bırakmıştı. S Pen’i ve benzer tasarım özelliklerini içeren S22 Ultra'nın Note serisinin devamı olabileceği düşünülüyor.

Bu sene Galaxy Note serisinden yeni bir telefonun piyasaya sürülmemesi, bu fikri destekliyor. Ancak bunun şimdilik bir söylenti olduğunu hatırlatmak isteriz, doğru olup olmadığını yakında göreceğiz. S22 Ultra’nın Note adını alır mı bilemeyiz ama Samsung'un bu yıl Note serisinden bir model çıkarmamasının eksikliğini hissettirmeyeceğini söyleyebiliriz.