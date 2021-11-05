Heyecanla Beklenen Galaxy S22'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung’un tasarımına yönelik sızıntılarla ve dedikodularla bir süredir merakla beklenen telefonu Galaxy S22 Ultra’nın tasarımı ortaya çıktı. Görüntülere göre Galaxy S22 Ultra’nın tasarımı şimdiye kadar sızdırılan görüntülerle neredeyse aynı.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar arasında senelerdir zirvede bulunan Samsung, ürettiği her yeni model ve cihazla ilgileri üzerine çekiyor. Son olarak ürettiği katlanabilir telefon modeliyle ses getiren Samsung, senelerdir ürettiği ve devam ettirdiği modellerde de başarılı ilerleyişini devam ettiriyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra hakkında birçok iddia ve özellikle tasarımına yönelik birçok sızıntı bulunuyor. Galaxy S22 Ultra’nın Note serisine dahil olmayacağını fakat S Pen bulundurabileceği iddilarını daha önceki haberimizde belirtmiştik. Ortaya çıkan yeni bir fotoğrafta, Galaxy S22 Ultra tasarımında S Pen bulunduğu ve tasarımın kavisli kenarlara sahip olduğu görülüyor.

Kavisli ve kalın bir tasarım

Uzun yıllardır Samsung’un Galaxy Note serisi ve Galaxy S serisini birleştireceği, amiral gemisi modellerinin birçoğuna ise S Pen desteği getireceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddilarda ise Galaxy S22 Ultra’nın Note serisine dahil olmayacağı belirtilmişti. Front Page Tech tarafından ortaya çıkarılan ve doğrulanan gerçek fotoğraflara göre Galaxy S22 Ultra, S Pen desteği bulunduruyor. Ayrıca bu modelin Note serisinde olduğu gibi “kapalı ekrana” yazarak hızlı not alma özelliğini de desteklediği düşünülüyor.

Telefonun üzerinde “gizli” ve “bilgi sızdırmayın” gibi uyarıların yer aldığı görüntülere göre, modelin kavisli kenarlara ve kalın bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Büyüklük olarak ise elde rahatça tutulabilecek boyutlarda. Cihazın arkasında ise Galaxy S21 Ultra ile benzer şekilde bir kamera sensörü ve lens düzeni olduğu belli oluyor. Siz tasarımı beğendiniz mi?