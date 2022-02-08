Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Tanıtım Videosu Sızdırıldı

Yarın gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Galaxy S22 Ultra'nın tanıtım videosu sızdırıldı. Sızıntı, telefonla ilgili önceki iddiaları doğruluyor. Videoya göre Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note serinin devamı niteliğinde tasarım ve özelliklerle karşımızda olacak.

Samsung hayranları, 9 Şubat'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğine odaklanmış durumdalar. Zira bu etkinlikte, Samsung'un 2022 model ilk amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra ile tanışma imkanı yakalanacak. Her ne kadar telefonlarla ilgili pek çok bilgi sızdırılmış olsa da heyecan doruktayken yaşanan son gelişme, özellikle de Galaxy S22 Ultra'yı bekleyenler için oldukça önemli.

Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz yıl aldığı bir karar ile Galaxy Note ailesini sonlandırdı. İşte bu noktada da devreye Galaxy S serisinin 'ultra' modeli girdi. Zira bugüne dek yaşanan sızıntılar, Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy Note gibi görüneceğini ortaya koydu. Şimdiyse bu amiral gemisi telefonun tanıtım videosu sızdırıldı. Yarın gerçekleştirilecek etkinlikte izleyeceğimizi düşündüğümüz tanıtım videosu, bu telefonun Galaxy Note serisinin devamı niteliğinde olacağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy Note gibi görüneceği artık tartışmasız

Samsung'un yaklaşmakta olan akıllı telefonu ile ilgili sızdırılan tanıtım videosu, Galaxy S22 Ultra'daki S Pen girişine odaklanıyor. Bu video, geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sızıntıların tümünü doğruluyor. Yani artık, Galaxy S serisinin ultra modelinin Galaxy Note serisinin halefi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Samsung yarın, yüzde 99 ihtimalle bu durumu doğrulayacak.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği, 9 Şubat'ta (yarın) TSİ 18:00'de başlayacak. Şirket, bu etkinlik kapsamında detaylarına buradan ulaşabileceğiniz Galaxy S22 ve Galaxy S22+ ile detaylarına burada ulaşabileceğiniz Galaxy S22 Ultra'yı tanıtacak. Ayrıca Samsung'un amiral gemisi yeni tableti Galaxy Tab S8 de bu etkinlik kapsamında tanıtılacak.

İşte Samsung Galaxy S22 Ultra için hazırlanan tanıtım videosu