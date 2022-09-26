İddia: Samsung Galaxy S23 ile S22 Arasında Tek Fark Olacak

Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Galaxy S23 ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamalar, yeni telefonların eskisinden pek de farklı olmayacağını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy S23 ailesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu akıllı telefonlar, çok büyük bir ihtimalle Şubat 2023'te tanıtacak. Ancak süreç devam ederken Galaxy S23 ailesi ile ilgili iddialar kazanı da kaynamaya devam ediyor.

Hatırlayanlarınız olacaktır; bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar noktasında nam salan Ice Universe'ün açıklamalarından bahsetmiştik. İddiaya göre Samsung, Galaxy S23 ailesinin tasarımı, Galaxy S22 ile aynı olacaktı. Şimdiyse aynı kaynaktan benzer bir çıkış daha geldi. Gelin hep birlikte, Ice Universe'ün yeni açıklamalarına bakalım.

Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+'ın sadece işlemcisi farklı olacak

Ice Universe'ün iddialarına göre Galaxy S23 ile Galaxy S23+'ın Galaxy S22 ve Galaxy S22+'tan tek farkı, işlemcisi olacak. Telefonun diğer teknik özellikleri ile tasarımı, önceki modellerle aynı olacak. Ancak Galaxy S23 Ultra için işler biraz daha farklı olacak gibi görünüyor.

Ice Universe'e göre Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra'dan işlemci, ana kamera ve ekran özellikleriyle ayrılacak. Bu bilgilerin şu an kabaca olduğundan bahseden Ice Universe, detaylı bilgileri edinmek için çalışacağını ve yeni açıklamalarda bulunacağını da söyledi. Tahminler, Galaxy S23 Ultra ile 200 MP ana kameranın gelebileceği yönünde.

Ice Universe'ün Twitter'daki açıklaması şöyle:

"Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+'ta çip dışında hiçbir değişiklik yok. Galaxy S23 Ultra'da ise ekran, ana kamera ve çip dışında hiçbir değişiklik yok. Elbette bunlar en genel bilgiler. Diğer olası değişiklikler için biraz daha çalışacağım."