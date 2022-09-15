Samsung Galaxy S23, S22 ile Aynı Görüneceği İddia Edildi

Ice universe tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy S23, Galaxy S22 ile neredeyse tamamen aynı tasarımı taşıyacak. Fakat bu tasarım, 0,30 milimetre daha büyük bir gövde ile gelecek.

Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 14 ile tanışmıştık. Akıllı telefon dünyasının en popüler markalarından Apple’ın yeni telefonlarının ardından gözler elbette Apple’ın en büyük rakibi Samsung’a döndü. Her yıl ocak-şubat aylarında yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtan Samsung hakkında bugün yeni bir iddia geldi.

iPhone 14 serisinin tanıtıldığı andan bu yana sosyal medyada Apple’a yüklenmeye devam eden Samsung’un Galaxy S23 telefonlarının nasıl gözükeceği hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Paylaşılan görüntüler, Samsung’un da tıpkı Apple gibi yeni serideki standart modelin tasarımında bir önceki yıla göre büyük değişiklikler yapmayacağını gösterdi.

Galaxy S23, S22'den 'bir tık' daha büyük olacak:

Samsung Galaxy S23 serisinin fotoğrafları, teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan “Ice universe” tarafından paylaşıldı. Özellikle Samsung paylaşımlarıyla ün yapan Ice universe, Galaxy S22 ve Galaxy S23’ün aynı tasarıma ve sadece ufak bir değişikliğe sahip olacağını öne sürdü. Tabii bu, sadece telefonun ön kısmı için geçerliydi.

Yapılan paylaşıma göre yeni Galaxy S23, dört yanından da toplamda 0,15 milimetre kadar genişleyecek. Dolayısıyla telefon, Galaxy S22’ye göre en ve boydan toplam 0,30 milimetre daha büyük olacak. Telefonun kenarlıklarıysa şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla hiçbir değişikliğe yer vermeyecek. Yani özetle telefonun kenarlıkları incelmeyecek, aynı kalacak ve sadece telefonun ölçüleri değişecek.

Samsung’un Galaxy S23 serisi hakkında şu an için pek fazla bir şey bilinmiyor. Yeni serinin her yıl olduğu gibi önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılması bekleniyor.