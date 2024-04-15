Yeni nesil işlemcili Samsung Galaxy S24, çoğu ülkede 5G indirme ve yükleme testlerinden iPhone 15'i geride bırakmayı başardı.

Ülkemizde de çalışmaları devam eden 5G bağlantı teknolojisi pek çok ülkede kullanılmaya başlandı. Pek çok üretici de artık 5G bağlantıyı orta-üst seviye modellere kadar indirdi. Yine de 5G bağlantısının en çok öne çıktığı modeller amiral gemisi modelleri oluyor. Akıllı telefon pazarının iki devi Samsung ve Apple'ın amiral gemisi modelleri, 5G yükleme ve indirme hızı açısından karşı karşıya geldi.

Popüler bağlantı hızı test aracı SpeedTest.com'un da sahibi olan Ookla, dünya çapında en hızlı 5G bağlantısına sahip akıllı telefonlar ile ilgili verilerini paylaştı. Ookla bu çalışmada tüm hız testi sonuçlarını toplayarak ortalamada en yüksek bağlantı hızına sahip cihazları tespit etti.

15 bölgede Samsung Galaxy S24 ailesi daha hızlı

Fransa, Hong Kong, Hindistan, Meksika, Katar, İspanya, Tayland, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD'de Samsung Galaxy S24 ailesinin iPhone 15 ailesinden daha yüksek ortalama 5G bağlantı yükleme ve indirme hızı sunduğu ortaya çıktı. iPhone 15 ailesi ise Endonezya, Japonya ve Güney Kore'de daha hızlı bağlantıyla dikkat çekti. Yani Samsung'un ana vatanında iPhone 15, Apple'ın ana vatanında ise Galaxy S24 ailesi daha hızlı.

1 Şubat - 24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan hız testlerini kapsayan araştırmada Galaxy S24 ailesinin indirme hızı, bölgesine göre 55 Mbps'den 971 Mbps'ye göre değişiklik gösterdi. Bilindiği üzere hücresel bağlantılarda bağlantı teknolojisi ve telefonlardaki modemler kadar servis sağlayıcı, hücresel veri teknolojisi ve sinyal kalitesi de indirme ve yükleme hızları üzerinde etkili oluyor.

5G bağlantı teknolojisi ülkemizde ise henüz test aşamasında bulunuyor.