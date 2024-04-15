İstanbul Teknik Üniversitesi, Ericsson ve Turkcell iş birliği ile hayata geçirilen 5G Teknoloji Kampüsü projesi için imzalar atıldı. Etkinliğe damga vuran ise 5G bağlantıya sahip otonom elektrikli otobüs oldu.

Türkiye'nin 5G bağlantı altyapısına geçiş çalışmaları devam ediyor. Bu alanda Turkcell, Ericsson ve İstanbul Teknik Üniversitesi bir araya gelerek "5G Teknoloji Kampüsü" projesi için anlaşmaya vardı. İmza töreninde bir de tamamen elektrikli, yerli ve millî 5G bağlantılı otobüs dikkat çekti.

Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Üniversitemize özel olarak kurulumunu yaptığımız 5G test altyapısı öncelikle yüksek veri hızı, düşük gecikme süreleri, geniş bağlantı kapasitesi sağlıyor. Hep birlikte bu projelerin çıktılarını değerlendirme ve deneyimleme fırsatı bulacağız. 5G'nin öne çıkan güzellerinden biri de hepimiz de çok malum olduğu otonom araçlar. Biz de bu iş birliğinin ilk somut adımlarından biri olan otonom otobüsümüzü sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Hedefimiz, otonom otobüste hem mevcut sensör veri aktarımı 5G şebekesi üzerine almak hem de İTÜ kampüsü içerisinde kurduğumuz sağlıklı bir uzaktan sürüş yapabilmek. Şoför artık otobüste oturmayacak. Otonom otobüs 5G test altyapısından faydalanacak ilk proje olacak. Ama arkasından birçok proje daha gelecek." ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca önümüzdeki yıllarda da benzer AR-GE projelerinde yer alacaklarını ve yerli ekosistemi geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ericsson: "Bizi öncü fikirlerin destekleyicisi olarak görün"

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise 5G ile yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresinin avantajlarına dikkat çekerken bu teknolojinin farklı kullanım alanları da olabildiğini belirtti. Yalçın, AR-GE projeleri için 5G bazlı bağımsız bir şebeke kurduklarını da belirtti. Ericsson Türkiye Genel Müdürü, "Görüntü ve ses tabanlı analitik senaryolar mobilite ve sürdürülebilirlik gibi pek çok alanda geliştirmeler yapacak yetenekler için dinamik ve etkileşimli bir platform oluşturduğumuza inanıyorum. Ericsson'u sadece bir ortak olarak değil aynı zamanda öncü fikirlerin destekleyicisi olarak görmelerini arzu ederim. Bilgi birikimimizi, deneyimimizi ve kaynaklarımızı paylaşarak projelerimiz yeni boyutlara taşımalarına olanak sağlamak için buradayız. Bu yenilikçi sonuçların yalnızca Türkiye'de teknolojinin geleceğini şekillendirmekle kalmayıp uluslararası ölçekte yankı uyandıran sürdürülebilir ve dinamik ve bir bilgi ve iletişim teknoloji sektörüne katkıda bulunacaktır." açıklamasında bulundu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise "5G alanında gerçekleştirdiğimiz bu katılım ile birlikte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi yarınların dijital koşullarını belirleyecek olan teknolojilerin gelişimine katkı sağlama fırsatı yakalayacağız. Bunların yanı sıra 5G teknoloji kampüsü projemiz ulaşım ve taşımacılık sektörünün yarınlarını şekillendirecek olan otonom araç teknolojilerine yönelik çabalarımıza da büyük katkı sağlayacak. Otonom taşımacılık ve 5G teknolojisini buluşturan bu öncü proje, güvenli ve verimli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Ayrıca 5G'nin otobüslerle iletişimi veya farklı otonom araçlarla iletişimi, çevresel algılama sistemlerinin daha etkin çalışmasını sağlayarak güvenliği artırıyor." şeklinde konuştu.

Etkinlikte yerli ve millî otonom elektrikli otobüs de test edildi. Sürücüsüz şekilde kampüs içerisinde yolculuk gerçekleştiren otobüs büyük ilgi gördü. Yayaları algılayarak fren yapan araç ayrıca yaya geçitlerinde de öğrencilere yol verdi.