vivo, 5G-Advanced (5.5G) için X Fold3 ve X100 serisindeki akıllı telefonlara yönelik bir güncelleme yayımlayacak.

Geçtiğimiz hafta Çin'de 5G-Advanced ya da daha bilinen adıyla 5.5G bağlantı teknolojisi resmî olarak kullanıma girmişti. Ülkenin önemli akıllı telefon üreticileri, hızlı bir şekilde 5G telefonları için güncellemeler dağıtmaya başladı. Bu firmalar arasında vivo da yer alacak. Son dönemin yükselişteki firması, X Fold3 ve X100 serileri için 5.5G desteği getirecek.

vivo'nun 5.5G destekli ilk telefonlarının hangileri olacağı belli oldu

vivo X Fold3, X Fold3 Pro ve X100 modelleri, bu ay içerisinde alacakları yazılım güncellemesi ile birlikte 5.5G bağlantı desteği sunacak ilk vivo akıllı telefonlar olacak. iQOO 12 ve İQOO Neo 9 serileri de 5.5G desteği için güncelleme sırası bekleyen akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

Çin'in sosyal medyası Weibo'da yer alan bir görselde vivo X100 Pro'nun China Mobile'ın 5.5G bağlantı altyapısını kullandığı görüldü. Görselde yer alan hız testi sonuçlarına göre X100 Pro, 3619,19Mbps indirme, 160,75Mbps yükleme hızına sahip. Bu sonuçlar oldukça etkileyici gözüküyor olsa da yeni standardın teorik hızlarının yanında âdeta devede kulak kalıyor. 5.5G, 10Gbps'a kadar indirme ve 1Gbps'a kadar da yükleme desteği sunacak.

Umarız yakında bu tür yüksek bağlantı hızlarına bizler de uygun fiyatlarla erişebiliriz.