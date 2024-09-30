Samsung Galaxy S24 FE Parçalarına Ayrıldı [Video]

Samsung'un geçen hafta tanıttığı Galaxy S24 FE modeli, daha teslimatı başlamadan parçalarına ayrıldı.

Samsung, Galaxy S24 FE modelini geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. Fan Edition serisinde yer alan bu modelin daha büyük bir ekranı, yeni çipseti ve daha büyük bir buhar odası soğutma sistemi olacağı biliniyordu. Ayrıca modelin batarya kapasitesi de arttırılmıştı.

PBKreviews tarafından parçalarına ayrılan akıllı telefonun bütün parçaları da teker teker görüntülenmiş oldu. Telefon parçalarına ayrıldıkça en çok dikkat çeken noktalardan biri Samsung'un ısıyı dağıtmak için harcadığı çaba oldu. Grafit film ve termal macun kullanan firma ayrıca buhar odası soğutma sistemini de büyütmüştü.

Tamir edilebilirlik puanı da belli oldu

Yeni telefonda bulunan daha yüksek kapasiteli batarya ve daha gelişmiş işlemci, tam performansa ulaşabilmek için daha iyi bir soğutmaya ihtiyaç duyuyor. Grafit filmi ve termal macunu söktükten sonra batarya ve işlemciyi gördüğümüz modelde, bu parçaların altından ise buhar soğutma çemberi çıkıyor.

Modelin tamir edilebilirlik puanı ise 8.5/10 olarak açıklandı. Bir önceki modelin tamir edilebilirlik puanı da aynı olmuştu. Telefonun ekranını değiştirmekte ve parçalarını tedarik etmekte sağlanan kolaylık bu puanı yüksek tutmasını sağladı. Öte yandan S24 serisi henüz kendi kendine tamir hizmeti programına eklenmiş değil. Telefonlar bu programa genelde çıktıktan 1 yıl sonra dahil ediliyor. Samsung'un S24 FE'ye 7 yıl boyunca destek vereceği biliniyor.

Samsung Galaxy S24 FE şu anda hâlâ ön sipariş aşamasında bulunuyor ve telefonun teslimatına 3 Ekim'de başlanacak.