Exynos 2400e İşlemciyle Gelecek Samsung Galaxy S24 FE Duyuruldu

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Samsung Galaxy S24 FE, bu yıl dünyanın her yerinde aynı konfigürasyonla karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S24 FE uzun bir bekleyişin ardından resmî olarak tanıtıldı. Güney Koreli teknoloji devinin bu yıl FE serisi için bölgesel varyantlar tercih etmediği ve daha büyük bir ekrana geçiş yaptığı telefonun öne çıkan özellikleri oldu. 

S24 FE, Samsung'un Exynos 2400e işlemcilerini kullanacak. Her ne kadar işlemcinin özellikleri açıklanmamış olsa da amiral gemisi modellerden daha düşük devirli çekirdeklerin bu işlemcide kullanıldığını görebiliriz. 

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri

samsung galaxy s24 fe

Ekran Boyutu .6.7 inç FHD+ OLED, 120Hz
Çözünürlük FHD+ (1080 x 2400 piksel)
İşlemci Exynos 2400e
RAM 8 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka Kamera 50MP (ana) f/1.8, 8MP (telefoto) f/2.4, 12MP (ultra geniş açı) f/2.2
Ön Kamera 10 MP
Batarya 4700 mAh, 25W kablolu 15W kablosuz şarj
İşletim Sistemi OneUI 6.1 (Android 14)
Bağlantı 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Su ve Toz Dayanıklılığı IP68

Samsung Galaxy S24 FE pek çok yapay zekâ özelliği ile geliyor. ProVisual Engine ile cihazın fotoğraf kalitesi yükselirken, Nightography de düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar sunuyor. Super HDR teknolojisi ise kadrajdaki nesneleri tanıyıp renkleri düzeltebiliyor. Bu modelde ayrıca daha önce gördüğümüz daire içine alarak arama, Galaxy AI, Canlı çeviri gibi özellikler de yer alıyor. 

 S24 FE bugün ön siparişe de açıldı. Telefonun 3 Ekim'den itibaren satışta olması bekleniyor. 
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Kaynak : https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s24_fe_debuts_with_exynos_2400e_and_a_larger_67_display-news-64693.php
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