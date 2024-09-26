Samsung Galaxy S24 FE uzun bir bekleyişin ardından resmî olarak tanıtıldı. Güney Koreli teknoloji devinin bu yıl FE serisi için bölgesel varyantlar tercih etmediği ve daha büyük bir ekrana geçiş yaptığı telefonun öne çıkan özellikleri oldu.
S24 FE, Samsung'un Exynos 2400e işlemcilerini kullanacak. Her ne kadar işlemcinin özellikleri açıklanmamış olsa da amiral gemisi modellerden daha düşük devirli çekirdeklerin bu işlemcide kullanıldığını görebiliriz.
Samsung Galaxy S24 FE özellikleri
|Ekran Boyutu
|.6.7 inç FHD+ OLED, 120Hz
|Çözünürlük
|FHD+ (1080 x 2400 piksel)
|İşlemci
|Exynos 2400e
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128/256/512 GB
|Arka Kamera
|50MP (ana) f/1.8, 8MP (telefoto) f/2.4, 12MP (ultra geniş açı) f/2.2
|Ön Kamera
|10 MP
|Batarya
|4700 mAh, 25W kablolu 15W kablosuz şarj
|İşletim Sistemi
|OneUI 6.1 (Android 14)
|Bağlantı
|5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|Su ve Toz Dayanıklılığı
|IP68
Samsung Galaxy S24 FE pek çok yapay zekâ özelliği ile geliyor. ProVisual Engine ile cihazın fotoğraf kalitesi yükselirken, Nightography de düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar sunuyor. Super HDR teknolojisi ise kadrajdaki nesneleri tanıyıp renkleri düzeltebiliyor. Bu modelde ayrıca daha önce gördüğümüz daire içine alarak arama, Galaxy AI, Canlı çeviri gibi özellikler de yer alıyor.
S24 FE bugün ön siparişe de açıldı. Telefonun 3 Ekim'den itibaren satışta olması bekleniyor.