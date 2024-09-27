Samsung'un Fan Edition serisi altında her yıl mevcut amiral gemisi serisinin daha uygun fiyatlı fakat üst düzey özelliklerle dolu versiyonunun yeni üyesi Samsung Galaxy S24 FE an itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.
Geçtiğimiz gün resmî olarak tanıtımı gerçekleşen yeni telefonun Exynos 2400e işlemciden gücünü alacağı da ortaya çıkmıştı. Kamerası ve üst düzey özellikleriyle dikkat çeken model, özellikle ülkemizde de önceki serilerde ciddi satışa ulaşmayı başarmıştı.
Samsung Galaxy S24 FE Türkiye Fiyatı
Bugün itibarıyla Hepsiburada üzerinden satışına başlanılan yeni telefonun Türkiye fiyatı 28.999 TL olarak belirlenmiş durumda.
Hâlihazırda mavi, gri, grafit ve nane renklerinde satışa sunulan telefonun tüm renklerinde stoklar mevcut.
Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri
|Ekran Boyutu
|.6.7 inç FHD+ OLED, 120Hz
|Çözünürlük
|FHD+ (1080 x 2400 piksel)
|İşlemci
|Exynos 2400e
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128/256/512 GB
|Arka Kamera
|50MP (ana) f/1.8, 8MP (telefoto) f/2.4, 12MP (ultra geniş açı) f/2.2
|Ön Kamera
|10 MP
|Batarya
|4700 mAh, 25W kablolu 15W kablosuz şarj
|İşletim Sistemi
|OneUI 6.1 (Android 14)
|Bağlantı
|5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|Su ve Toz Dayanıklılığı
|IP68
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