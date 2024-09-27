Samsung'un Fan Edition serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy S24 FE, Türkiye'de iddialı bir fiyatla satışa sunuldu.

Samsung'un Fan Edition serisi altında her yıl mevcut amiral gemisi serisinin daha uygun fiyatlı fakat üst düzey özelliklerle dolu versiyonunun yeni üyesi Samsung Galaxy S24 FE an itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Geçtiğimiz gün resmî olarak tanıtımı gerçekleşen yeni telefonun Exynos 2400e işlemciden gücünü alacağı da ortaya çıkmıştı. Kamerası ve üst düzey özellikleriyle dikkat çeken model, özellikle ülkemizde de önceki serilerde ciddi satışa ulaşmayı başarmıştı.

Samsung Galaxy S24 FE Türkiye Fiyatı

Bugün itibarıyla Hepsiburada üzerinden satışına başlanılan yeni telefonun Türkiye fiyatı 28.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Hâlihazırda mavi, gri, grafit ve nane renklerinde satışa sunulan telefonun tüm renklerinde stoklar mevcut.

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri

Ekran Boyutu .6.7 inç FHD+ OLED, 120Hz Çözünürlük FHD+ (1080 x 2400 piksel) İşlemci Exynos 2400e RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Arka Kamera 50MP (ana) f/1.8, 8MP (telefoto) f/2.4, 12MP (ultra geniş açı) f/2.2 Ön Kamera 10 MP Batarya 4700 mAh, 25W kablolu 15W kablosuz şarj İşletim Sistemi OneUI 6.1 (Android 14) Bağlantı 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Su ve Toz Dayanıklılığı IP68

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