Samsung, Galaxy S24 ailesi için One UI 7'nin dördüncü beta sürümünü yayımladı. Peki bu beta sürüm, Samsung Galaxy telefonlara hangi yenilikleri getiriyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan arap saçına dönen Android 15 tabanlı arayüzü ile ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, Galaxy S24 ailesi için One UI 7'nin dördüncü beta sürümünü yayımladı. Peki an itibarıyla Güney Kore ve Hindistan pazarına ulaşan güncelleme, Samsung telefonlara hangi yenilikleri getiriyor?

Yaklaşık boyutu 1,4 GB olarak açıklanan güncelleme, yeni özelliklerden ziyade iyileştirmelere ve hata düzeltmelerine odaklanıyor gibi görünüyor. Ayrıca telefonlarını One UI 7 beta sürümüne geçiren kullanıcılar, bu sürüm ile Şubat 2025 güvenlik güncellemelerini de almış oluyorlar.

Galaxy S24 için sunulan One UI 7 güncellemesindeki yenilikler şöyle:

Kamera uygulamasına yapay zekâ filtreleri eklendi.

Kamera uygulaması, Samsung'un "log" video uzantısını desteklemeye başladı.

Kilit ekranı ile Always on Display'deki arayüz hataları giderildi.

Hızlı paneldeki arayüz hataları giderildi.

Alarm gruplama özelliğindeki hatalar giderildi.

Parmak izi okuyucu özelliğinin neden olduğu takılma hatası çözüldü.

Ana ekrandaki üst çubuğun kaybolma sorunu giderildi.

Uygulamaların açılış ve kapanışları sırasında ortaya çıkan animasyon hatası çözüldü.

Samsung Goodlock Quickstar uygulaması nedeniyle yaşanan bazı sorunlar çözüldü.

Samsung, resmî güncelleme notlarında tüm bunlara ek olarak daha fazla iyileştirmenin kullanıcılara sunulduğunu söylüyor.

Samsung One UI 7 beta güncellemesi nasıl yüklenir?

Eğer siz de Galaxy S24 telefonunuzda One UI 7'yi test etmek isterseniz, öncelikle kayıt yapmış olmanız gerekiyor. Kayıt işleminden sonra yapmanız gereken tek şey ise telefonu normal şekilde güncellemek. Yalnız bu sürümün test aşamasında olduğunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Yani çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz.