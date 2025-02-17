Samsung, uygun fiyatlı telefonu Galaxy A15 için Android 15 tabanlı One UI 7 testlerine başladı. Dileyen kullanıcılar, yeni arayüzü kısmen de olsa test edebiliyorlar.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Samsung'un bir türlü yayımlanamayan Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7 ile ilgili yaşanan bir gelişmeden bahsetmiştik. Samsung Galaxy S24 FE sahipleri, Remote Test Lab yöntemi ile One UI 7'yi test edebilmişlerdi.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez de Samsung Galaxy A15 sahipleri, One UI 7 arayüzünü test etmeye başladılar. Yaşanan bu gelişme, Samsung'un One UI 7 için artık son düzlükte olabileceğini düşündürüyor.

Samsung Galaxy A15 sahiplerinin ne yapması gerekiyor?

Samsung Galaxy A15'te One UI 7'nin nasıl bir deneyim sunacağını merak eden kullanıcılar, Samsung'un geliştirici platformu Remote Test Lab'e giriş yaparak yeni arayüzü sanal olarak test edebilirler. Tabii bu sürümün kararlı olmadığını da unutmamak gerek. Yani test sırasında çeşitli sorunlar yaşanabilir.

Samsung'un One UI 7 arayüzünü ne zaman yayımlayacağı hâlâ net değil. Kullanıcılar, artık Android 15'e geçiş yapmak istiyorlar ancak Samsung, yeni arayüzü için hâlâ beta aşamasında. Hatta yapılan son açıklamalara göre One UI 7'nin dördüncü beta sürümü, gelecek hafta yayımlanacak.

Peki hangi telefonlar One UI 7 güncellemesi alacak?