Samsung'un amiral gemisi segmentindeki sevilen modellerinden Samsung Galaxy S24 Plus'ın tüm özelliklerini ve fiyatını sizin için bir araya getirdik.

Samsung'un amiral gemisi serisinden Galaxy S24 Plus modeli, sunduğu yapay zekâ özellikleri, güçlü performansı ve geliştirilmiş kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki bu iddialı telefon günümüzde hâlâ iyi bir seçenek mi?

Elbette bu sorunun cevabı her telefonda olduğu gibi bu telefonda da kişisel beklentileriniz ve bütçenizle doğrudan ilişkili. Yine de aklınızdaki soru işaretlerini gidermek adına Samsung Galaxy S24 Plus'ın tüm detaylarına yakından bakacağız.

Samsung Galaxy S24 Plus tasarımı

Samsung Galaxy S24 Plus, bir önceki nesil olan S23 Plus'ın sevilen tasarım dilini koruyarak modern ve şık bir görünüm sunuyor. Kenarları daha düz ve köşeleri daha keskin bir yapıya kavuşan telefon, bu sayede daha tok ve premium bir hissiyat sağlıyor.

Armor Aluminum 2.0 kasası ve hem ön hem de arka yüzeyde kullanılan Corning Gorilla Glass Victus 2 cam, dayanıklılığı artırırken estetikten ödün vermiyor. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan S24 Plus, günlük kullanımda yaşanabilecek aksiliklere karşı da güvenceli. Renk seçenekleri arasında ise Siyah, Gri, Mor ve Sarı gibi canlı ve şık alternatifler bulunuyor.

Samsung Galaxy S24 Plus ekranı

Galaxy S24 Plus, 6.7 inç boyutundaki Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. Telefondaki en büyük geliştirmelerden biri ise ekran çözünürlüğünün QHD+ (3120 x 1440 piksel) seviyesine çıkarılması oldu. Bu sayede çok daha keskin ve detaylı görüntüler elde etmek mümkün.

1 Hz ile 120 Hz arasında değişebilen dinamik yenileme hızı, hem akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor hem de pil tasarrufuna yardımcı oluyor. Vision Booster teknolojisi sayesinde 2600 nit gibi oldukça yüksek bir tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen ekran, doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel bir okunabilirlik sağlıyor.

Samsung Galaxy S24 Plus performansı

Samsung Galaxy S24 Plus, Türkiye pazarında Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 2400 işlemcisiyle satışa sunuluyor. 10 çekirdekli bu güçlü işlemci, günlük kullanımdan en yoğun oyun seanslarına kadar her türlü görevin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.

12 GB RAM'e sahip olan telefon, çoklu görevlerde ve uygulama geçişlerinde akıcı bir performans vadediyor. Özellikle Galaxy AI yapay zekâ özelliklerinin sorunsuz çalışmasında bu güçlü donanımın payı büyük.

Samsung Galaxy S24 Plus kamerası

Kamera tarafında ise Galaxy S24 Plus, selefiyle benzer bir donanımı paylaşsa da yapay zekâ destekli yazılım iyileştirmeleriyle fark yaratıyor. 50 MP çözünürlüğündeki ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığı ve optik imaj sabitleyici (OIS) ile her koşulda net ve canlı fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.

Ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Galaxy AI'ın getirdiği "ProVisual Engine" sayesinde çekilen fotoğraflar ve videolar çok daha profesyonel bir görünüme kavuşuyor. Özellikle yapay zekâ destekli düzenleme araçları, fotoğraflarınız üzerinde daha önce mümkün olmayan değişiklikler yapmanıza imkân tanıyor.

Samsung Galaxy S24 Plus pili

Samsung, Galaxy S24 Plus modelinde pil kapasitesini 4.900 mAh'a yükselterek kullanıcıların en önemli beklentilerinden birine yanıt vermişti. Bu artış, daha verimli çalışan işlemci ve ekran teknolojisiyle birleştiğinde, yoğun kullanımda bile bir günü rahatlıkla çıkarabilen bir pil ömrü sunuyor.

Telefon, 45W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 30 dakika içinde %65 doluluk oranına ulaşabiliyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj ve kablosuz güç paylaşımı gibi modern özellikler de S24 Plus'ta yer alıyor.

Samsung Galaxy S24 Plus teknik özellikleri

Ekran 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, QHD+ (3120 x 1440)

1-120Hz Değişken Yenileme Hızı, 2600 nit Tepe Parlaklık

HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci Samsung Exynos 2400 RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) Arka Kamera 50 MP, f/1.8, OIS (Ana)

12 MP, f/2.2 (Ultra Geniş Açılı)

10 MP, f/2.4, OIS, 3x Optik Zoom (Telefoto) Ön Kamera 12 MP, f/2.2 Pil 4.900 mAh, 45W Kablolu, 15W Kablosuz İşletim Sistemi Android 14, One UI 6.1 (Kutudan çıktığı sürüm)

Samsung Galaxy S24 Plus Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy S24 Plus, tıpkı diğer telefonlarda olduğu gibi depolama seçeneklerine göre farklı fiyat etiketlerine sahip. Ağustos 2025 itibarıyla güncel Türkiye fiyatlarına göz attığımızda 256 GB depolamaya sahip olan modelin yaklaşık 39.000 - 42.000 TL bandında bulunabildiğini görüyoruz. 512 GB depolamaya sahip olan model ise Türkiye'de satışta görünmüyor.

Samsung Galaxy S24 Plus hâlâ alınır mı?

Evet. Samsung Galaxy S24 Plus, günümüzde kesinlikle alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan biri. Özellikle Galaxy AI ile gelen yenilikçi yapay zekâ özellikleri, onu rakiplerinden ayıran en önemli unsur.

QHD+ çözünürlüğe sahip parlak ve akıcı ekranı, her türlü görevin üstesinden gelen güçlü performansı, çok yönlü kamera sistemi ve artırılmış pil kapasitesiyle S24 Plus, amiral gemisi bir telefondan beklenen her şeyi ve daha fazlasını sunuyor.

7 yıl boyunca sunulacak olan yazılım ve güvenlik güncelleme desteği de telefonun uzun ömürlü bir yatırım olmasını sağlıyor. Eğer bütçeniz bu seviyedeyse ve en yeni teknolojileri deneyimlemek isteyen bir kullanıcıysanız, Samsung Galaxy S24 Plus'ı tercih edebilirsiniz.