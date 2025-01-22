Samsung, Galaxy S25 serisinin yanı sıra Unpacked etkinliğinde yeni ve en ince modeli Galaxy S25 Edge'i gösterdi.

Samsung, geçtiğimiz dakikalarda sona eren Galaxy Unpacked etkinliğinin sonunda bir sürprize imza attı ve yeni ince telefonu Samsung Galaxy S25 Edge'i ilk kez görücüye çıkardı.

Samsung, Edge markası adı altında en son telefonunu S7 Edge adıyla piyasaya sürmüştü. Yıllar sonra Samsung telefonlar arasına geri dönen Edge markası, aynı zamanda en ince Samsung modeli olma niteliği taşıyacak.

Samsung'un tıpkı Apple gibi bir süredir ince bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. iPhone'da olduğu gibi bu Samsung telefonunun da Slim adıyla geleceği düşünülüyordu ancak şirket Edge adını kullanmakta karar kılmış gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri nasıl olacak?

Yeni Samsung Galaxy S25 Edge, Galaxy Unpacked etkinliğinin son saniyelerinde gösterildi ve telefona dair birkaç görüntünün dışında bir detay verilmedi.

Geçmişte Samsung Galaxy S25 Slim adıyla çıkacağı düşünülen bu telefona dair bir dizi sızıntı gerçekleşmişti. Daha önce sızan tasarımda üç kamera yer alıyor gibi görünse de Samsung'un lansmanda gösterdiği görüntüde iki kamera yer alacağı görünüyor.

Pil tarafında 3.000 ila 4.000 mAh arasında bir pile sahip olacağı düşünülen Samsung Galaxy S25 Edge'in gücünü ise Galaxy S25 serisinin geri kalanı gibi Snapdragon 8 Elite'den alacağı düşünülüyor. Telefonda 12 GB RAM bulunacağı iddia edilirken, piyasaya sürüleceği tarihin de en erken Mayıs ayı olması bekleniyor.

Lansmanda bulunan bir kullanıcının paylaştığı görüntü:

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