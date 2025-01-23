Samsung, dün akşam gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 Edge'i de duyurdu. Şirket, Kaliforniya'daki etkinlik merkezinde bu telefonu kanlı canlı gösterdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde 2025 model amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Şirket ayrıca Galaxy AI özelinde de önemli açıklamalar yaptı. Ancak Samsung'un açıklamaları bundan ibaret değildi.

Şirket, uzun zamandır gündemde olan ince akıllı telefonla ilgili de açıklamalarda bulundu. "Galaxy S25 Edge" olarak isimlendirilen bu cihazın sadece silüeti gösterildi. Ancak etkinliği Kaliforniya'da takip edenler biraz daha şanslıydılar. Zira Samsung, Galaxy S25 Edge modelini etkinlik alanına getirmişti.

İşte Samsung Galaxy S25 Edge'in kanlı canlı görüntüleri

Lansmandan gelen görüntülere göre Galaxy S25 Edge, tasarım açısından Galaxy S25'e oldukça benzeyecek. Bu bağlamda; düz ve delikli ekran ve keskin hatlar, bu telefonun tasarım detayları arasında yer alacak. Ancak bunların ötesinde dikkat çekecek olan şey, telefonun ince olması olacak.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu göreceğiz. Bu kamera kurulumu, bir çerçeve içerisine alınacak. Bu arada; iki kamerayı küçümsemeyin çünkü bu durum, telefonun inceliğini korumakla ilgili gibi görünüyor. Mesela bu telefona rakip olarak piyasaya sürülecek iPhone 17 Air modelinde tek bir arka kamera bulunacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S25 Edge'in tasarımına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Süreç içerisinde yaşanacak sızıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Samsung Galaxy S25 ailesi ile ilgili tüm detaylar için:

Samsung Galaxy S25 lansmanında gerçekleştirdiğimiz canlı yayını izlemek isterseniz: