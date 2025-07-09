Samsung’un Galaxy S25 FE modeliyle ilgili bilgiler art arda gelmeye devam ediyor. Galaxy S25 FE, WPC sertifikasında görüntülendi ve cihazın gerçek hayattaki tasarımına dair ilk fotoğraf paylaşıldı. Yeni Galaxy S25 FE'nin tasarım detayları ve Qi2 desteğiyle ilgili teknik bilgiler Kablosuz Güç Konsorsiyumu kaydında ortaya çıktı.

Samsung’un merakla beklenen modellerinden Galaxy S25 FE, Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC) veri tabanında görüntülendi. Sertifikasyon süreci kapsamında ortaya çıkan fotoğraf, telefonun gerçek hayattaki tasarımına dair ilk kez net bir ipucu sunuyor.

Kısa bir süre önce Galaxy S25 FE’nin tasarımına ait render görselleri paylaşılmıştı. Şimdi ise telefonun hem ön hem de arka yüzünü gösteren gerçek bir fotoğraf ortaya çıktı. Görselde, ekranın üst kısmındaki ortalanmış kamera deliği dikkat çekiyor. Arka kısımda ise oldukça sade bir tasarım bizi karşılıyor; üçlü kamera kurulumu ve belirgin kamera halkaları öne çıkıyor.

Yeni modelde Qi2 var, manyetik sabitleme yok

Kamera halkalarının gümüş renkte olması, cihazın Galaxy S24 FE modeline benzerlik taşıdığı yorumlarını beraberinde getiriyor. Görselde yer alan gri renk seçeneği de, bu rengin satışa sunulacak seçenekler arasında olacağını gösteriyor.

Sertifikasyon bilgilerine göre Galaxy S25 FE, Qi 2.1.0 sürümünü destekliyor. Bu, cihazın Qi2 standardıyla uyumlu olduğunu ancak manyetik sabitleme özelliği bulunmadığını ortaya koyuyor. Başka bir deyişle, Galaxy S25 FE kullanıcılarının Qi2 aksesuarlarla uyum sağlamak için mıknatıslı bir kılıfa ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

Yeni sızan fotoğrafla birlikte Galaxy S25 FE’nin tasarımı daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Aynı zamanda cihazın kablosuz şarj desteğine dair bazı teknik detaylar da belli oldu.