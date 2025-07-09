Yeni keşfedilen bilgiler, Samsung'un Android Auto ve Apple CarPlay'e rakip geliştirdiğini ortaya koydu. Bu sistem, "Auto Dex" ismini alabilir.

Araba sahibi olanların da bildiği gibi otomobillerde telefon entegrasyonu için en çok kullanılan 2 sistem var. Bunlar Android Auto ve Apple CarPlay. Bu sistemler, telefonlarınızı araba ekranınıza bağlayıp telefon ve uygulama kontrolünüzü o ekrandan yapmanıza olanak tanıyor ve sürüş esnasında işinizi çok kolaylaştırıyor.

Şimdi gelen haberler ise yakında bu sistemlere bir yenisinin daha eklenebileceğini ortaya koyuyor. “GalaxyTechie” isimli kullanıcı tarafından keşfedilen bilgilere göre Samsung, Android Auto’ya alternatif olmayı amaçlayan “Auto Dex” isimli bir araba sistemi üzerinde çalışıyor.

8500’den fazla aracı destekleyecek

İddiaya göre Samsung, bu sistemi destek sunmayan araçlarda bile çalışacak şekilde tasarlıyormuş. 100’den fazla markanın 8500’den fazla modelindtoe kullanılabileceği ve Android Auto/Apple CarPlay’e benzer bir arayüzle geleceği de belirtilmiş. Arayüzde sağ tarafta müzik widget’ları yer alırken solda Bixby gibi uygulamaların yer aldığı görülebiliyor.

Maalesef Auto Dex isimli bu sistem hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Şirketin ne zaman bu sistemi tanıtacağını, ne zaman kullanıma sunacağını ve diğer detayları bilmiyoruz. Ancak Samsung kullanıcıları için Android Auto alternatifinin iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Ne de olsa rekabet her zaman müşteriye yarar. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.