Samsung Galaxy Z Fold7 hakkındaki son dakika sızıntısı, bu telefonda önemli bir değişiklik olacağını gözler önüne serdi. Eğer sızıntı doğru ise Samsung, S Pen isimli kalemden uzaklaşmaya başladı diyebiliriz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde en yeni ürünlerini tanıtacak. Bu ürünler, tahmin edebileceğiniz üzere Samsung Galaxy Z serisinin en yeni modelleri olacak. Ancak gelen bir son dakika sızıntısı, Samsung'un Galaxy Z Fold7'de önemli bir değişiklik yapacağını gözler önüne seriyor.

Sızıntının kaynağı, akıllı telefon dünyasının bilindik kaynaklarından Roland Quandt. Quandt tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy Z Fold7, S Pen desteğini resmî olarak sonlandıracak. Samsung'un resmî tanıtım belgelerine ulaşmayı başaran kaynağımız, belgelerin hiçbir yerinde S Pen desteğine atıfta bulunulmadığını söylüyor.

Kimse için şaşırtıcı olmaz!

Samsung Galaxy Z Fold7 hakkındaki sızıntının şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Samsung, S Pen'i katlanabilir ekranlı telefonunun içine koymuyor. Bunun yerine harici bir kutu ile tüketicilere sunuyor. Görünen o ki bu durum, tüketicileri fazla tatmin etmemiş ve S Pen'in popülerliğini kaybetmesine yol açmış durumda.

Samsung'un radikal değişikliği, şirket için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor olabilir. Çünkü şirket, son dönemlerde ince tasarımlara odaklanmaya başladı ancak S Pen, markanın amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'da hâlâ dahili olarak yer alıyor. Eğer Samsung'un gelecek planlarında inceliğe önem vermek varsa Galaxy S26 Ultra, S Pen kalem olmadan satışa sunulabilir. Yani şirket, akıllı kalem desteğini sadece tabletlerle sınırlı bırakabilir.