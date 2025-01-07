Samsung, 2025'in ilk Galaxy Unpacked etkinliğini resmen duyurdu. Galaxy S25 ailesinin tanıtılacağı etkinliğin resmî gün ve saati nihayet açıklanmış oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S25 serisini duyuracağı Galaxy Unpacked etkinliği resmen duyuruldu. Samsung'un açıklaması, lansmanın ne zaman gerçekleştirileceğini gözler önüne serdi.

Sızıntı kaynakları, Galaxy S25 ailesinin 22 Ocak'ta duyurulabileceğini söylüyorlardı. Samsung'un yaptığı açıklama, bu sızıntının doğru olduğunu gözler önüne serdi. Samsung Galaxy S25, 22 Ocak tarihinde resmî olarak duyurulacak.

İşte Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğini duyurduğu video

Samsung'un Galaxy S25 lansmanı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. Biz de 22 Ocak saat 21:00 itibarıyla Samsung'un 2025 model amiral gemisi telefonlarını sizlerle paylaşmaya başlayacağız.

Bu arada; her yıl olduğu gibi bu yıl da YouTube üzerinden canlı yayın gerçekleştirilecek. Böylelikle Galaxy Unpacked etkinliği, küresel olarak takip edilebilecek.