Tüm Modelleri Kıyasladık: Samsung Galaxy S25'i Olan Birisi Galaxy S26'ya Geçmeli mi?

Samsung'un dün akşam duyurduğu Galaxy S26 modelleri ile geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy S25 modellerini kıyasladık. Temel ve Plus modelde önemli farklılıklar olmasa da Galaxy S26 Ultra, tüketicilerin aklını çelebilir gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S26 serisi telefonlarını duyurdu. Şirket bu yıl, önemli bir tasarım değişikliği yapmadı. Teknik tarafta yapılan iyileştirmeler daha fazla ön plana çıktı.

Peki Samsung Galaxy S25 sahibi olan bir tüketici, Galaxy S26'ya geçiş yapmalı mı? Bu telefonlar arasında hangi farklılıklar var? Bu içeriğimizde bu soruya yanıt vereceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Samsung Galaxy S25 ile Galaxy S26 farkları

Özellik Galaxy S25 Galaxy S26 Ekran 6.2 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED 2X 6.3 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED 2X İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Exynos 2600 RAM 12 GB 12 GB Depolama 128-256-512 GB 128-256-512 GB Ön Kamera 12 MP 12 MP Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP 50 MP + 12 MP + 10 MP Batarya 4.000 mAh (45W) 4.300 mAh (45W)

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Galaxy S26 ile Galaxy S25 arasında minimal farklılıklar bulunuyor. Bu farklardan biri, 300 mAh'lık bataryadan kaynaklanıyor. Ayrıca Galaxy S26'da 6.3 inç büyüklüğünde birazcık daha büyük bir ekran yer alıyor. Ancak geçtiğimiz yıl Türkiye'de satışa sunulan Galaxy S25'te Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci bulunuyordu. Bu yıl satışa sunulan Galaxy S26'da Exynos 2600 işlemci bulunuyor. Galaxy S26, Galaxy S25'in aksine kamera çerçevesini bir adacık içine alıyor.

Samsung Galaxy S25+ ile Galaxy S26+ farkları

Özellik Galaxy S25+ Galaxy S26+ Ekran 6.7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED 2X 6.7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED 2X İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Exynos 2600 RAM 12 GB 12 GB Depolama 256-512 GB 256-512 GB Ön Kamera 12 MP 12 MP Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP 50 MP + 12 MP + 10 MP Batarya 4.900 mAh (45W) 4.900 mAh (45W)

Samsung Galaxy S25+ ile Samsung Galaxy S26+ modellerindeki en temel fark, işlemci tarafında kendini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen akıllı telefonda Qualcomm, bu yıl piyasaya sürülen Galaxy S26+ modelinde Exynos işlemci bulunuyor. Bir diğer ufak farklılık ise kablosuz şarj tarafında kendini gösteriyor. Samsung Galaxy S25+ modelinde 15W kablosuz şarj desteği bulunurken Galaxy S26+, 20W destek sunuyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra ile Galaxy S26 Ultra farkları

Özellik Galaxy S25 Ultra Galaxy S26 Ultra Ekran 6.9 inç, QHD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X 6.9 inç, QHD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12-16 GB 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB 256-512-1024 GB Ön Kamera 12 MP 12 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP Batarya 5.000 mAh (45W) 5.000 mAh (60W)

Önceki modeller arasında önemli farklılıklar olmasa da Galaxy S25 Ultra ile Galaxy S26 Ultra'yı kıyasladığımız zaman çarpıcı detaylar görüyoruz. Bu farklılıklardan en önemlisi, Galaxy S26 Ultra'da 200 MP'lik ana kamera bulunuyor olması. Ayrıca Galaxy S26 Ultra, 60W kablolu hız şarj desteği ile önceki nesle kıyasla önemli bir iyileştirme vadediyor.

Tüm bunları bir kenara bıraktığımız zaman bile Galaxy S26 Ultra'daki Privacy Display özelliği kendini gösteriyor. Galaxy S25 Ultra'da bulunmayan bu özellik, çevrenizdeki kişilerin telefonunuzun ekranını görmesini imkânsız hâle getiriyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra'yı önemli ölçüde geride bırakıyor.