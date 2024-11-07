Samsung'un bir süredir gündemde olan "Galaxy S25 Slim" modeli, GSMA IMEI veri tabanında tespit edildi. Telefon, 6-7 ay sonra piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir ince bir Galaxy S25 telefon ile gündemde. "Galaxy S25 Slim" olarak isimlendirilmesi beklenen bu telefon, bugüne dek iddia kazanındaydı. Ancak Güney Kore'den gelen son haberler, bu telefonun varlığını ispatlar nitelikte.

Samsung, GSMA IMEI veri tabanına yeni bir telefon ekledi. "SM-S937U" olarak anılan bu telefon, kod adına göre Galaxy S25 serisine ait. Veri tabanında "Slim" ibaresine açıkça yer verilmiyor ancak bu telefonun Galaxy S25 serisindeki tamamen yeni bir modele atıfta bulunduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor.

6-7 ay içerisinde piyasaya sürülebilir

Sektör kaynakları, Samsung'un bir akıllı telefonu piyasaya sürmeden 6 ila 7 ay önce GSMA IMEI veri tabanına eklediğini söylüyorlar. Yani buna göre Samsung Galaxy S25 Slim, diğer modellerden birkaç ay sonra piyasaya sürülebilir. Ki bu da makul zira daha bu haftanın başlarında Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S25 Slim'i Nisan-Haziran 2025 döneminde piyasaya sürecekti.

Bir akıllı telefonun inceltilmesi, o cihazın özelliklerinden bazı tavizler verilmesini gerektirecektir. Ancak Samsung'un Galaxy S25 Slim'de nelerden vazgeçeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak şu saatten sonra Galaxy S25 Slim'le ilgili sızıntıların sık sık gündem olacağını söyleyebiliriz. Bu da telefonun özelliklerinin açığa çıkmasını sağlayacak.