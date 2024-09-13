Samsung Galaxy S25 Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S25'in tasarımı ortaya çıktı. Sızıntılar kapsamında oluşturulan render'lara göre Galaxy S25, Galaxy S24'ün Galaxy Z Fold 6 ile harmanlanmış bir görünümünü sunacak.

Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile iPhone 16 serisini resmen tanıttı ve Apple-Samsung rekabetinde gözler yeniden Samsung tarafına çevrildi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek yılın başlarında gerçekleştireceği yeni Galaxy Unpacked etkinliği ile Galaxy S25 serisini resmen karşımıza çıkaracak.

Galaxy S24 serisi, özellikle akıllı telefonlarda yapay zeka furyasını başlatan Galaxy AI özellikleriyle çok konuşuldu ve Galaxy S serisinin azalan popülerliğini yeniden yükseltti. Samsung, Galaxy S25 serisi için nasıl yapay zeka özellikleri planlıyor bilmiyoruz ancak yeni modellerin tasarımları neredeyse kesinleşmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde serinin en güçlü modeli Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ortaya çıkmıştı ki şimdi, Galaxy S25 modelinin tasarımı da sızdırıldı.

Galaxy S25 muhtemelen böyle görünecek:

Paylaşılan görsellere baktığımızda Galaxy S25'in alışık olduğumuz Samsung tasarımını neredeyse tamamen koruduğunu, tasarımda minimal "iyileştirmeler" yapıldığını görüyoruz. Bu iyileştirmelerden ilki, kamera lenslerinin etrafında bulunan ve ilk kez Galaxy Z Fold 6 modelinde görmüş olduğumuz kalın halkalı yapı. Bu tasarımın akıllı telefon lenslerine profesyonel makinelerdekine yakın bir görünüm getirdiği söylenebilir.

Tasarımdaki ikinci iyileştirme ise ekran çerçeveleri noktasında. Galaxy S25, önceki modelde olduğu gibi 6,2 inçlik bir ekranla gelecek ancak ekran çerçeveleri biraz daha inceltildiği için aynı ekran boyutuna sahip daha küçük bir telefon ile karşılaşacağız. Tabii bu küçülme milimetre seviyesinde olduğundan hassas bir mezura ile ölçmeden fark etmek kolay değil.

Not: Yukarıda görmüş olduğunuz görseller, OnLeaks ve Android Headlines tarafından sızıntılar dahilinde oluşturulmuş render çalışmasıdır. Cihazın gerçek görüntüsünde minimal farklar olabilir.