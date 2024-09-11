Samsung Galaxy S25 Ultra’nın Tasarımı Ortaya Çıktı

Galaxy S25 Ultra’nın sızdırılan render görselleri 2025 model amiral gemisinin tasarımı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Yeni modelin köşeleri ve kamera tasarımı hakkında bilgiler henüz net değil.

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra’nın render görselleri sızdırıldı. Görseller, telefonun tasarımı hakkında önemli ipuçları sunuyor ve Samsung'un 2025’te piyasaya süreceği bu modelle ilgili beklentileri artırıyor.

Render görselleri, Galaxy S25 Ultra’nın köşelerinin daha yuvarlatılmış ve düz kenarlarla tasarlandığını ortaya koyuyor. Ancak, Ice Universe gibi kaynaklar, telefonun kenarlarının asimetrik bir tasarıma sahip olacağını öne sürüyor.

Galaxy S25 Ultra’nın ekran ve kamera tasarımında merak edilen detaylar

Ayrıca Galaxy S25 Ultra’nın 162.8 x 77.6 x 8.2 mm boyutlarında ve 219 gram ağırlığında olması bekleniyor, bu da selefi Galaxy S24 Ultra’dan daha hafif ve kompakt olacağı anlamına geliyor. Yeni renderlara göre, telefonun ekran boyutu 6.8 inç olarak korunacak. Ancak ekran çerçevesinin inceliği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Son olarak, Galaxy S25 Ultra’nın kamera tasarımının Galaxy Z Fold 6'ya benzeyeceği iddiaları var, fakat bu detayın doğruluğu konusunda kesin bir bilgi yok. Sonuç olarak, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı hakkında birçok detay sızdırılmış olsa da, telefonun kesin özellikleri ve tasarım detayları henüz tam olarak netleşmiş değil.