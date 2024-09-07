Samsung Galaxy S25 Ultra'nın boyutları ve ince tasarımı sızdırıldı. Yeni model, son beş yılın en ince Galaxy S telefonu olmaya aday.

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın boyutları netlik kazandı. Akıllı telefon, bu özellikleriyle Samsung'un son beş yıldaki en ince amiral gemisi olmaya aday görünüyor.

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy S25 Ultra'nın boyutları, tipster Ice Universe tarafından paylaşıldı. S25 Ultra, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm boyutlarında olacak ve bu ölçülerle en ince Galaxy S serisi telefonu olma potansiyeline sahip. Ancak 7 mm inceliğindeki Galaxy S6'nın tahtı korumaya devam edeceği de belirtiliyor.

Titanyum çerçeve ve Gorilla Glass özellikleriyle geliyor

Galaxy S25 Ultra, son beş yıl içindeki diğer modellerle karşılaştırıldığında daha da ince bir yapıya sahip olacak. Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı, titanyum yan raylar ve Gorilla Glass koruma ile dikkat çekecek. Cihaz 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla birlikte 45W hızlı şarj desteği sunacak. Su ve toza karşı dayanıklı olacak telefonun ekran içi parmak izi sensörüyle güvenliği sağlanacak.

Galaxy S25 Ultra, bu özellikleriyle hem ince hem de dayanıklı bir telefon olma potansiyelini şimdiden ortaya koyuyor ve kullanıcıların ilgisini çekmeye başlamış durumda.