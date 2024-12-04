Samsung Galaxy S25 ve S25+'ın ardından S25 Ultra'nın da SIM takma aparatları sızdırıldı. Böylece serinin en üst seviye cihazının renk seçenekleri belli oldu.

Samsung Galaxy S25 serisiyle ilgili sızıntılar durmak bilmiyor. Birkaç gün önce S25 ve S25+’ın SIM aparatlarının sızdığını ve böylece renk seçeneklerinin ortaya çıktığını görmüştük. Şimdi ise Ultra model için bu tarz bir gelişme yaşandı.

Standart ve Plus’ın ardından Galaxy S25 Ultra’nın da SIM takma aparatları gün yüzüne çıktı. Böylece serinin en üst modelinin renkleri hakkında da bir fikir edinebiliyoruz.

Dört renk seçeneği görülüyor

Görsellere baktkığımızda dört adet farklı renkten aparat görebiliyoruz. Bunlar; titanyum siyah, titanyum mavi, titanyum altın ve titanyum gümüş olarak karşımıza çıkıyor. Samsung’un serinin en üst seviye telefonunda bu renklerle karşımıza çıkması çok muhtemel.

Bazı iddialar, tüm renklerin bunlarla sınırlı olmayacağını ve şirketi bazı özel renkler de çıkarabileceğini belirtmiş. Ancak o renklerin neler olacağı konusunda maalesef şimdilik bir detay yok. Tahminler, titanyum yeşil ve titanyum pembe olabileceği yönünde. Tabii bazı renklerin sadece belli pazarlarda çıkabileceğini de unutmamak gerekiyor. Yani hepsini ülkemizde görmeyebiliriz.

Yuvarlak köşeleriyle son yılların en büyük tasarım değişikliğini yaşayacak Galaxy S25 Ultra, serinin diğer modelleriyle birlikte ocak ayında resmen tanıtılacak. Henüz resmî bir tarih açıklanmadı ancak sektörde 22 Ocak’ta cihazların gelebileceğine dair iddialar var.