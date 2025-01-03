Samsung, Galaxy S25 ile yapay zekâ teknolojilerini daha ileriye taşıyor. Yenilikçi yapay zekâ özellikleri ile sınırları zorlayacak.

Samsung, Galaxy S25 hakkında yeni bir sızıntı haberi paylaşıldı. Sızdırılan bilgilere göre bir dizi yeni yapay zekâ özelliği geliyor olacak. Yeni gelecek olan bu özellikler, cihazın yapay zekâ alanında önemli yenilikler sunacağına dair beklentileri artırdı.

Galaxy S25’in çıkış tarihi yaklaşırken özellikle yeni yapay zekâ fonksiyonlarının dikkat çekici olduğu bildiriliyor. Sızdırılan kaynakta ise birçok özelliğin henüz net olarak açıklanmadığı vurgulandı.

Samsung Galaxy S25 ile yapay zekâ devrimi

Samsung'un son yıllarda yapay zekâ teknolojilerine önemli yatırımlar yaptığı biliniyor. Galaxy S24'te de benzer yapay zekâ özellikleri tanıtılmıştı ancak Galaxy S25 ile birlikte daha yenilikçi ve gelişmiş işlevlerin kullanıcılara sunulması bekleniyor. Samsung'un, cihazın yapay zekâ yeteneklerini geliştirmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Mevcut Galaxy telefonlarında yapay zekâ ile resim oluşturma ve diller arası çeviri gibi özellikler bulunurken, Galaxy S25'te daha fazla kamera iyileştirmesi ve metin oluşturma araçları gibi yeniliklerin gelmesi muhtemel.

Yeni yapay zekâ özellikleri, kullanıcıların günlük işlerini daha kolay hale getirmek için telefonları üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı mümkün kılacak. Samsung Galaxy S25, yapay zekâ konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. One UI 7 ile birlikte sunulması beklenen bu yeniliklerin mevcut modellere de sunulması gündemde.