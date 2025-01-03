Qualcomm'un 2025 yılında üretilecek 2nm işlemciler için Samsung ile anlaştığı iddia edildi. TSMC, çok büyük bir pastayı en büyük rakiplerinden birine kaptırmış gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektöründe Samsung'un lehine olan bir iddia gündeme geldi. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan bir rapora göre mobil işlemci sektörünün bir numarası olan Qualcomm, 2025 yılında TSMC yerine Samsung Foundry ile çalışmaya karar verdi. Peki TSMC, bu denli büyük bir pastayı nasıl Samsung'a yedirdi?

Edinilen bilgilere göre TSMC, Qualcomm'un 2nm üretim mimarisine sahip olan mobil işlemcileri için yeterli verimlilik seviyesine ulaşamadı. Ayrıca şirket, bu yıl için fiyatları yüzde 5 ila yüzde 10 oranında artırmış. 2nm işlemciler içinse yüzde 50'ye varan fiyat artışı yaşandığı konuşuluyor. Qualcomm da maliyetlerin yükselmemesi için Samsung Foundry ile anlaşmış. En azından kaynaklar, durumun böyle olduğunu söylüyorlar.

Üstelik TSMC'deki tek sorun para değil

Qualcomm'un Samsung Foundry ile anlaşmasının öne çıkan nedeni maliyetler olsa da TSMC, üretim kapasitesi açısından da zorda. Edinilen bilgilere göre Apple, TSMC'nin 2nm üretim sürecini büyük oranda kapattı. Bu da TSMC fabrikasının yetersiz kalmasına yol açtı. Bu arada; Qualcomm'a paralel olarak NVIDIA için de benzer bir durum yaşandığı konuşuluyor. İddialara göre NVIDIA da Samsung Foundry'nin kapısını çaldı.

Samsung Foundry, ne yapıp edip Qualcomm ile NVIDIA'yı bağlamak zorunda. Zira şirket, özellikle de son birkaç yıldır büyük zarar ediyor. Hatta Güney Koreli yerel kaynaklara göre firma için tek çıkış yolu, Qualcomm ve NVIDIA ile anlaşmak. Aksi takdirde iflas kaçınılmaz.