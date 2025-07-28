Samsung Galaxy S26 Ultra'nın tasarımını gösteren gerçekçi bir konsept tasarım oluşturuldu. Bu konsept tasarım, Galaxy S26 Ultra'nın kamera kurulumunda bazı değişiklikler göreceğimizi ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gelecek yılın başlarında duyuracağı Galaxy S26 serisi telefonları, yavaş yavaş sızıntılara konu olmaya başladı. Bu bağlamda; serinin en merak edilen modeli olacak Galaxy S26 Ultra, an itibarıyla dikkat çeken bir gelişme ile karşımızda.

İsimsiz bir tasarımcı, Samsung Galaxy S26 Ultra'nın konsept tasarımını oluşturdu. Bu konsept tasarım, akıllı telefon dünyasının ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından da fark edildi. Ice Universe, Galaxy S26 Ultra'nın tasarımını henüz görmediğini ancak oluşturulan konsept tasarımın çok gerçekçi olduğunu söyledi. Yani resmî olmasa da Galaxy S26 Ultra'ya en yakın tasarım, şimdiden ortaya çıkmış olabilir.

İşte Samsung Galaxy S26 Ultra için hazırlanan konsept tasarım:

Samsung Galaxy S26 Ultra için hazırlanan konsept tasarım, Samsung'un arka kamera kurulumunda şaşırtıcı olmayan bir değişiklik yapmaya hazırlandığını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; Samsung, 2025 yılında duyurduğu bazı akıllı telefonlarda olduğu gibi Galaxy S26 Ultra'da da kamera kurulumunu bir çerçeve içine alacak. Telefon, bunun haricinde Galaxy S25 Ultra'nın tasarım özelliklerini yansıtmaya devam edecek.

Samsung, kamera kurulumunu durup dururken çerçeve içine almıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Ultra'nın kameralarında daha geniş diyafram aralıkları sunulacak. Bu da kullanılacak lenslerin boyutunun artmasına yol açacak. İşte kamera kurulumu içine alan çerçeve, Samsung'a daha büyük lensler için fırsat tanımış olacak.