Samsung Galaxy S26 Ultra Parçalarına Ayrıldı [Video]

JerryRigEverything isimli ünlü YouTuber, Samsung Galaxy S26 Ultra'yı parçalarına ayırdı. Gelin telefonun iç kısmındaki değişikliklere birlikte göz atalım.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisini şubat ayının sonlarına doğru gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıtmıştı. Standart, Plus ve Ultra olmak üzere 3 modelden oluşan bu telefonlardan en çok dikkat çekeni şüphesiz Galaxy S26 Ultra modeliydi.

Şimdi ise özellikle sağlamlık videolarıyla tanıdığımız YouTuber JerryRigEverything, Galaxy S26 Ultra’yı parçalarına ayırdı. Ünlü içerik üreticisi, genel videolarının aksine bu videoda telefonun iç bileşenlerini inceledi.

İşte Galaxy S26 Ultra’nın parçalara ayrıldığı video

JerryRigEverything’den Zack Nelson’ı gördüğümüz videoda Nelson, Samsung’un yeni amiral gemisini parçalara ayırıyor ve donanımlarını detaylı bir şekilde inceliyor. Bu incelemeler sonucunda ise Samsung’un yeni modelinde aslında çok fazla ilginç değişikliğe gittiği görülebiliyor.

Bunlardan en dikkat çekeni telefoto kamerada. Aslında Galaxy S25 Ultra ile aynı optik stabilizasyonlu 50MP 5x telefoto kamera kullanılıyor ancak telefonun içi incelendiğinde bu kameranın yeniden tasarlandığı görülebiliyor. Öyle ki S26 Ultra’nın kamerası önemli ölçüde daha fazla ışık alıyor.

Samsung, yeni modelinde diyafram açıklığını f/3.4'ten f/2.9'a yükseltti; Nelson'ın belirttiğine göre bu, yaklaşık %37 daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Aynı zamanda videodan da görülebildiği üzere kamera modülünün kendisi de %22 daha kısa. Böylece Samsung, geliştirilmiş optikleri daha ince bir alana sığdırabilmeyi başarmış.

Bunlar dışında şirketin buhar odası soğutma sistemini yaklaşık %15 oranında artırdığı görülmüş. Bu sistem artık telefonun iç kısmının gözle görülür bir bölümünü kaplasa da telefonun sıcaklığının uygun seviyelerde tutulmasına önemli katkı sağlayacak. Son olarak telefonun kolayca parçalarına ayrılabilmesinden ve pilin basitçe çıkarılmasından cihazın kolay tamir edilebileceği anlaşılabiliyor.

Samsung

