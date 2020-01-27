Samsung Galaxy S9, Şubat Ayında Android 10’a Kavuşacak

Samsung, Android 10 işletim sistemini kendi akıllı telefonlarına hızlı bir şekilde dağıtmak için çalışmaları sürdürüyor. Şirketin yol haritasına göre önümüzdeki ay Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri Android 10 güncellemesini alacak.

Yeni modellerin yanı sıra eski model akıllı telefonları için de Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzünü bir an önce yayınlamayı planlayan Samsung, bu güncellemelerin ne zaman gerçekleşeceğini gösteren güncelleme takvimi paylaştı.

Samsung, güncelleme takvimini yayınladığında 2020’nin ilk ayında Galaxy S10 ve Galaxy Note10 serisinin yanı sıra Galaxy S9 serisi için de Android 10 güncellemesini yayınlayacağını açıklamıştı ancak şirket, Galaxy S10 ve Galaxy Note10 için güncellemeyi erken tarihe alıp Galaxy S9 serisi için Android 10 güncellemesini bir ay erteledi. Samsung’un yeni paylaştığı güncelleme takvimine bakıldığı zaman Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinin önümüzdeki ay itibarıyla Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesini alacağı görülüyor.

Samsung’un güncelleme takvimi:

Galaxy S9 (Şubat)

Galaxy S9+ (Şubat)

Galaxy A30 (Mart)

Galaxy M40 (Mart)

Galaxy A6 (Nisan)

Galaxy A7 (2018)(Nisan)

Galaxy A50 (Nisan)

Galaxy A50s (Nisan)

Galaxy A70 (Nisan)

Galaxy A70s (Nisan)

Galaxy A80 (Nisan)

Galaxy Fold (Nisan)

Galaxy M30s (Nisan)

Galaxy Tab S6 (Nisan)

Galaxy A6+ (Mayıs)

Galaxy A9 (2018) (Mayıs)

Galaxy A8 Star (Mayıs)

Galaxy A10 (Mayıs)

Galaxy A10s (Mayıs)

Galaxy A20 (Mayıs)

Galaxy A30s (Mayıs)

Galaxy A9 (2018) (Mayıs)

Galaxy M10s (Mayıs)

Galaxy J6 (Haziran)

Galaxy A20s (Haziran)

Galaxy J6+ (Temmuz)

Galaxy J7 Duo (Temmuz)

Galaxy J8 (Temmuz)

Galaxy Tab S4 10.5 (Temmuz)

Galaxy Tab S5e (Temmuz)

Galaxy Tab A8 (2019) (Ağustos)

Galaxy Tab S5e (Ağustos)

Galaxy Tab A10.5 (Eylül)

Galaxy Tab A10.1 (2019) (Eylül)

Samsung’un yenilediği güncelleme takvimine göre önümüzdeki ay içerisinde Android 10 güncellemesini alacak olan Galaxy S9 serisinin yanında herhangi bir model bulunmuyor. Bunun yanı sıra bundan bir önceki S serisi olan Samsung Galaxy S8 ailesi listede yer almıyor.