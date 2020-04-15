Samsung, düzenlediği bir etkinlikte Galaxy Tab S6 Lite olarak isimlendirdiği yeni tablet modelini duyurdu. S Pen desteğine sahip olan tablet, tüketicilere 13 saate kadar kullanım imkanı tanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tüketici elektroniği ürünleriyle milyonlarca insana hitap ediyor. Neredeyse her gün yeni ürünlerle karşımıza çıkan şirket, şimdi de yeni tablet modelini tüketicilerin beğenisine sundu. "Galaxy Tab S6 Lite" olarak isimlendirilen bu tablet, S Pen desteği ve büyük bataryası ile pek çok tüketicinin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S6 Lite, Endonezya'da düzenlenen bir etkinlikte duyuruldu. 10.4 inç büyüklüğünde 1.200 x 2.000 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olan tablet, TFT panel yapısıyla enerji tüketimini minimalize ediyor. Kabul edilebilecek kalınlıkta çerçevelere sahip olan bu ekranın hemen üzerinde, tüketicilere 5 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunuyor.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung, yeni tableti ile ilgili yaptığı açıklamalarda bu ürüne hangi işlemcinin güç verdiğine değinmedi. Sadece 8 çekirdekli olduğunu bildiğimiz bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB ya da 128 GB'lik depolama alanı eşlik ediyor. Galaxy Tab S6 Lite'ın arka panelinde bulunan kamera ise, tüketicilere 8 MP çözünürlük sunuyor ve 30 fps'de 1080p video çekimleri yapabiliyor.

Teknoloji üreticileri, son dönemlerde piyasaya sürdüğü teknolojik ürünlerinde 3.5 mm'lik kulaklık girişlerinden vazgeçtiler. Ancak Samsung, yeni tabletinde pek çok tüketici için önemli olan bu detayı ihmal etmedi ve bu tablet, 3.5 mm'lik kulaklık girişine sahip. Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve GPS desteğine sahip olan tablette microSD girişi de bulunuyor ve tüketiciler, bu tabletin depolama alanını 1 TB'ye kadar yükseltebiliyorlar.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy Tab S6 Lite'ın 7.040 mAh'lık bataryası, 13 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile çalışan tablet, ne yazık ki biraz ağır. Yapılan açıklamalar, Samsung'un yeni tablet modelinin 467 gram ağırlığında olduğunu ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite teknik özellikleri

Ekran: 10.4 inç, 1.200 x 2.000 piksel TFT

İşlemci: 8 çekirdekli (model özellikleri bilinmiyor)

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB ya da 128 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Bağlantı: 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve GPS

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Boyutlar: 244.5 mm x 154.3 mm x 7.0 mm

Ağırlık: 467 gram

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 3 farklı renk seçeneğine sahip olan tabletin piyasaya çıkış tarihi ve hangi ülke pazarlarına gireceği de şu an için açıklanmadı.