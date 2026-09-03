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Samsung, Galaxy Telefonları Yavaşlattığı İçin Milyonlarca Dolar Ceza Alabilir

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Samsung, bazı Galaxy cihazlarını yavaşlattığı için Güney Kore'de devasa bir ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Samsung, Galaxy Telefonları Yavaşlattığı İçin Milyonlarca Dolar Ceza Alabilir
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçmişte telefon üreticilerinin eski cihazlarında performans düşürdüğü durumlar görmüştük. Şimdi ise Samsung böyle bir durumla karşı karşıya. Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu yetkilileri, Samsung'un Galaxy S22 serisinde uyguladığı Game Optimizing Service yazılımına dair yürütülen soruşturmada sona yaklaştı.

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SammyGuru'nun aktardığına göre kurumun hazırladığı raporda, teknoloji devinin amiral gemisi cihazlarında sunduğu yüksek performansı pazarlarken, GOS'un işlemci güçlerini ciddi oranda sınırladığı bilgisini tüketicilere yeterince açıklamadığı belirtildi. Bu durum "ağır ihlal" olarak nitelendirildi.

İçerikten Görseller

Samsung, Galaxy Telefonları Yavaşlattığı İçin Milyonlarca Dolar Ceza Alabilir
galic

47 milyon dolar ceza yiyebilir

galic

GOS sistemi, oyun oynama sırasında cihazın ısınmasını kontrol altında tutmak ve pil tüketimini dengelemek amacıyla tasarlanmıştı. Ancak Galaxy S22 serisinde kullanıcıların bu kısıtlamaları kolayca devre dışı bırakmasının engellenmesi büyük bir tepkiye yol açmıştı. Yetkililerin Genshin Impact oyunu üzerinde gerçekleştirdiği testler, GOS aktifken işlemci performansının maksimum kapasitesinin %46,8’ine, GPU performansının ise %42,8’ine kadar düştüğünü ortaya koydu. Raporda, bu kısıtlamanın dinamik bir sıcaklık yönetiminden ziyade genel ve zorunlu bir performans sınırı olduğu vurgulandı.

Samsung tarafı ise GOS yazılımının uzun süreli oyun deneyimlerinde kararlılık sağlamak, sıcaklığı ve güç tüketimini yönetmek amacıyla var olduğunu savunuyor. Şirket yetkilileri, bu kısıtlamalardan etkilenen oyunları oynayan kullanıcı oranının oldukça düşük olduğunu ve dolayısıyla bu bilginin ortalama bir tüketicinin satın alma kararını doğrudan etkileyecek hayati bir detay olmadığını iddia ediyor. Ancak düzenleyici kurum, amiral gemisi bir telefon satın alan kullanıcılar için işlemci performansının en temel karar faktörlerinden biri olduğunun altını çiziyor. Galaxy S21, S22 ve Galaxy Tab S8 serilerinin pazarlama süreçlerinde bu sınırlandırmalardan bahsedilmemesinin yanıltıcı reklam kapsamına girdiği ifade ediliyor.

Resmî ceza henüz kesinleşmiş değil. Kurum, ilgili satış gelirlerini baz alarak firmaya 47 milyon dolara kadar çıkan bir idari para cezası verebilir. Nihai karar için 14 Ekim’de toplanılacak.

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