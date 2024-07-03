Samsung, bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra da bunlar arasındaydı. İşte yeni saatler hakkında bilmeniz gerekenler.

Samsung bugün çok beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Etkinliğin ana odağı katlanabilir telefonlar olsa da giyilebilir teknoloji alanında yepyeni ürünler de bizlerle buluştu.

Bunlar arasında Watch serisine dahil olacak yeni akıllı saatlerde yer alıyordu. Şirket, Galaxy Watch7 ve Watch Ultra’yı resmen bizlerle buluşturdu. Ultra şirketin saatlerinde bir ilk olarak karşımıza çıktı.

Samsung Galaxy Watch Ultra neler sunuyor?

İlk olarak Galaxy Watch Ultra'ya göz atalım. Samsung'un en üst seviye akıllı saati olacak Watch Ultra, şirketin normaldeki saatlerinden farklı bir nevi köşeli diyebileceğimiz kendine has şık bir tasarımla geliyor. 47 mm boyutunda sunulan cihaz, titanyum kasaya sahip. Tam boyutları ise 47.1 x 47.4 x 12.1 mm olarak, ağırlığı ise 60,5 gram olarak açıklandı.

Watch Ultra'da 1,5 inçlik 480x480 çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran görüyoruz. Maksimum parlaklığı 3000 nite kadar ulaşabiliyor. 3 nm işlemciye ve 32 GB depolamaya sahip Cihaz, her zaman açık ekran (AOD) özelliğini destekliyor. Bataryası ise 590 mAh olarak açıklandı. Şirketin aktardığına göre tasarruf modunda 100 saate varan pil ömrü cihazda sunuluyor.

Watch Ultra, gerçekten de "dayanıklı" olarak nitelendirebileceğimiz bir saat. Öyle ki 55 °C sıcaklığa, 9.000 metre yüksekliğe ve 10 ATM su basıncına dayanıklı olduğu belirtlimiş. IP68 dayanıklılık derecesini de ekleyelim.

Tabii ki sağlık ve spor özellikleriyle de donatılmış bir saat. Galaxy AI yapay zekâ özellikleriyle donatılan Watch Ultra'da kalpten uykuya kadar birçok konuda size yardımcı olacak sensörlere sahip. Günlük kondisyon takibi, kişiselleştirilmiş egzersiz deneyimi gibi spor özelliklerini de atlamayalım. Kırmızıları artırarak geceleri daha iyi görmenizi sağlayan bir gece modu da var. Galaxy Watch Ultra; gri, beyaz ve gümüş renkleriyle sunulacak.

Galaxy Watch Ultra fiyatı

Galaxy Watch Ultra (47 mm) 43.999 TL

Galaxy Watch7'de neler var?

Watch 7'ye baktığımızda ise yuvarlak bir tasarımla karşılaşıyoruz. 40 ve 44 mm boyutlarında sunulan yeni saatin ağırlığı sırasıyla 28,8 gram ve 33,8 gram.

Büyük modelde 1,5 inçlik 480x480 Super AMOLED ekran görüyoruz. 40 mm'de ise 1,3 inçlik 432x432 çözünürlük sunan Super AMOLED ekran yer alıyor. Her versiyonda her zaman açık ekran (AOD) mevcut.

Watch7, tıpkı kardeşi Ultra gibi 3 nm teknolojisini kullanan Exynos W100 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci 2 GB bellek ve 32 GB depolamayla eşleştirilmiş. 40 mm'de 300 mAh, 44 mm'de ise 425 mAh batarya sunan cihaz, 40 saate kadar çıkan pil ömrüne sahip.

Tabii ki bu akıllı saatte de Galaxy AI, sağlık ve spor özellikleri dolu. 13 LED'li yeni BioActive Sensör, kalp atış hızınızı, uyku düzeninizi ve daha fazlasını yüksek hassasiyetle takip edebiliyor. Regl döngüsü, ilaç takibi, spor modları ve dahası saatte mevcut. Düşme Tespit özelliği, kullanıcı bir kaza geçirdiğinde yardıma ihtiyaç olup olmadığını soruyor ve gerekliyse acil durum hizmetlerine ulaşıyor.

Galaxy Watch7 fiyatı